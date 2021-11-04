Arçelik’e Birleşik Krallık Galler Prensi mührü

“Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın” vizyonuyla sürdürülebilirlik çalışmalarını sürdüren Arçelik, hedeflediği net sıfır karbon yol haritasıyla Birleşik Krallık Galler Prensi’nin Sürdürülebilir Piyasalar İnisiyatifi (Sustainable Markets Initiative – SMI) kapsamında başlattığı ödül programında Terra Carta Mührü’ne layık görüldü. Arçelik ayrıca dünyada mührü alan 45 şirket arasında kendi sektöründeki tek şirket olma unvanına sahip oldu.

Bu yıl ilk kez verilen Terra Carta Mührü, sektörlerinde lider konumda bulunan, inovasyona yön veren ve 2050 veya daha erken bir tarihte net sıfır hedefine ulaşmak için küresel olarak tanınan, bilimsel ölçütlerle desteklenen, geçişe ilişkin inandırıcı yol haritalarına sahip şirketlere takdim ediliyor.

Birleşik Krallık Galler Prensi Charles, “Terra Carta Mührü, sürdürülebilir bir gelecek için ciddi bağlılık gösteren ve işinin merkezine doğa, insan ve gezegeni koyan kurumları ödüllendirmektedir. Çocuklarımız ve torunlarımız için gezegeni korumak istiyorsak, hepimiz bazı değişiklikler yapmak zorundayız ve bu şirketler, hepimiz için bunu daha kolay hale getirmeyi taahhüt ediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu ise, "Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek ve bu yönde güçlü hedefler belirlemek en önemli önceliğimiz. 2050 yılına kadar tüm değer zincirimizde net sıfır emisyon hedefine ulaşmak için eş zamanlı pek çok proje geliştiriyor, çevresel sürdürülebilirlik alanında önemli yatırımları hayata geçiriyoruz. Dünyada Galler Prensi’nin Terra Carta ödülüne layık görülen 45 şirket arasında yer almak ve Türkiye’den bu mührü alan ilk ve tek şirket olmak büyük bir gurur. Bu prestijli ödül, bilim temelli sürdürülebilirlik taahhütlerimizi işimize doğru yansıttığımızın da bir göstergesi. Önümüzdeki dönemde de doğa, insan ve gezegen için gerçek anlamda sürdürülebilir sistemler oluşturulması ilkesine bağlı kalarak çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.