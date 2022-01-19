Arçelik’in çamaşır makinesi üretim tesisi taşınıyor

Arçelik, çamaşır makinesi üretim tesisinin Manisa’ya taşınacağını duyurdu.

Çayırova Kampüsü'nde 3,5 milyon adet toplam kapasiteye sahip çamaşır makinesi üretim tesisi, 2023 ve 2024 yıllarında kademeli olarak Manisa'da bulunan üretim tesislerine taşınacağı bildirildi.

KAP’a yapılan açıklamada “Çayırova'da bulunan üretim tesisimizin Arçelik Üretim ve Teknoloji A.Ş.'nin Manisa'da bulunan işletmesine taşınması sonucunda boşaltılacak üretim tesislerinin nasıl değerlendirileceği yönünde henüz bir karar alınmamıştır.” ifadeleri yer aldı.