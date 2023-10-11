Arçelik'in dev satın almasına Britanya'da detaylı inceleme

CMA, anlaşmanın tarafı olan şirketlerin anlaşma nedeniyle İngiltere'deki rekabetin önemli ölçüde azaldığı konusundaki endişeleri gidermeye yönelik CMA'ya herhangi bir vaatte bulunmayacaklarını bildirmelerinin ardından ikinci safhadaki inceleme kararının alındığını açıkladı.

CMA, anlaşmanın başlıca beyaz eşyaların arzı konusunda seçenekleri azaltabileceğini ve Arçelik'in endişelerini gidermemesi durumunda ikinci safha olarak nitelediği bir inceleme başlatılacağını belirtmişti.

Arçelik ve Whirlpool, ocak ayındaki anlaşma kapsamında iki şirketin Avrupa'daki birimlerinin bir araya getirildiği yeni bir oluşum kurulacağını ve bu oluşumda küçük ve büyük ev aletleri ile elektronik ürünler satılacağını duyurmuşlardı.

Anlaşmanın gerçekleşmesi durumunda, yeni oluşumun İngiltere'de çamaşır makineleri, çamaşır kurutma makineleri ve yemek aletleri satan en büyük şirket olacağını belirten CMA, bahsi geçen pazarın değerinin 3.8 milyar sterlin yani 4.67 milyar doların üzerinde olduğunu da ifade etti.