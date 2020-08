Arçelik’in ventilatörüne pandemi özel ödülü

24 Ağustos 2020

Arçelik’in Güney Afrika’da faaliyet gösteren şirketi Defy’ın ürettiği ventilatörün İngiltere Kraliyet Mühendislik Akademisi (Royal Academy of Engineering) tarafından ‘Pandemi Hizmeti Özel Ödülü’ne layık görüldüğü bildirildi.

Konuyla ilgili şirketten yapılan açıklamaya göre, Arçelik'in Güney Afrika’da hizmet veren ev aletleri üreticisi şirketi Defy, ülkenin kara savunma çözümleri üreticisi Denel Land Systems ve Cambridge Üniversitesi güçlerini birleştirerek, Koronavirüs salgınıyla mücadelede önemli bir başarı elde etti.

Pandemi döneminde Cambridge Üniversitesi’nin katkılarıyla İngiltere’de kurulan ve Arçelik’in Defy ile Beko UK şirketleri ile destekçileri arasında yer aldığı Open Ventilator System Initiative, solunum cihazı geliştirdi. Geliştirilen ventilatör, Arçelik’in Güney Afrika’daki şirketi Defy tarafından üretildi. Defy bu üretimiyle Kraliyet Mühendislik Akademisi’nin (Royal Academy of Engineering), Başkanın Pandemi Hizmeti Özel Ödülü'nü (The President's Special Awards for Pandemic Service) almaya hak kazandı.

İngiltere’de geliştirildi, Güney Afrika’da üretildi

Open Ventilator System Initiative tarafından İngiltere’de geliştirilen ventilatörün Defy’ın KwaZulu-Natal’daki Jacobs fabrikasında üretilmeye başlandığının aktarıldığı açıklamada, "Ventilatör, Afrika’da yoğun bakım servislerinde kullanılabilecek kalitedeki ilk solunum cihazı olma özelliğini de taşıyor. Ventilatör, COVID-19 virüsünün yanı sıra, pnömonik hastalıklar da dahil, birçok hastalığın tedavisinde kullanılabilecek. Cihaz, yerel Zulu ve Xhosa dillerinde ‘yaşam’ anlamına gelen 'Impilo' adını taşıyor. Cihazın üretimi yerel ekonominin desteklenmesi açısından da anlamlı. Defy, ventilatörün üretiminde 17 yerel tedarikçi ile birlikte çalışıyor." ifadelerine yer verildi.