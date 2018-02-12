Arçelik’te hedef 3 yılda 300 yeni mağaza açmak

12 Şubat 2018

Kezban KARABOĞA

İZMİR-Arçelik, İzmir’deki 9’ uncu Türkiye’deki 104’ üncü yeni konsept mağazasını Alsancak’ta açtı. Her geçen yıl bünyesine yeni bayi kazandıran şirketin hedefinde 3 yılda 300 yeni mağaza açmak var. Şirket bir de yeni mağazalarına enerji, su tasarrufu yapan ürünler getirmeyi planlıyor.

Arçelik, yeni konsept mağazasının açılışını geçtiğimiz gün İzmir Alsancak’ta yaptı. Yeni konsept mağaza açılışıyla ilgili Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, “İzmirliler Alsancak’ta buluşmak istediklerinde ‘sevincin önünde buluşalım’ derler. Her İzmirlinin, Egelinin bu nokta ile ilgili bir anısı vardır. Burası çok özel bir yer. Boş olduğunu duyunca, işimi gücümü bıraktım bu işin peşine düştüm. Çok şükür hayalimi gerçekleştirdim” dedi.

'2018’de de yatırıma devam'

Yeni konsept mağaza için ‘sevincin önünde buluşalım’ esprisini dijitalleştirip sosyal medyada da teknolojiyle buluşma yeri olarak kurguladıklarını anlatan Dinçer bu mağazanın İzmirlilerin teknolojiyle buluşma noktası olacağını belirtti. Bayiler ile birlikte üç yılda 300’e yakın yeni mağaza açmak için yola çıktıklarını anlatan Dinçer, “Geçen yıl beyaz eşya sektörü ÖTV’nin de etkisiyle ciddi oranda büyüdü. Biz de yüzde 50’nin üzerinde pazar payına sahip olduğumuz için bundan çok faydalandık. Bu büyümeyi devam ettireceğiz. 2018 için de aynı şey geçerli. Aynı hızda devam edeceğiz. Planımızı bunun üzerine kurduk. Her yerde olduğu gibi İzmir’de de yoğun bir şekilde mağazacılığa devam edeceğiz. Mağaza sayımız da ciromuz da artmaya devam edecek. Yatırıma devam” diye konuştu.

'LED ekranlar ilgi çekiyor'

Mağazanın dizaynı ile ilgili açıklamalarda bulunan Dinçer, “Mağazamızın dış cephesinde büyük LED ekranlar var. Bunlar Times Square’daki ekranlardan daha kaliteli ekranlar. Müşterilerimiz mağazada bulunan stantta fotoğraf çektirerek, isterlerse bu fotoğrafı dışarıdaki LED ekranlara yansıtabilecek. Dijital bir mağaza ve teknolojik bir ekosistem yaratmaya çalıştık. Müşterilerimiz ilk çıkan ürünleri burada görebilecek” ifadelerini kullandı.

Enerji ve su tasarrufu sağlayan ürünler geliyor

Yeni yatırım planları hakkında bilgi veren Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, “Yepyeni ürünler, yeni kategoriler devreye girecek. Elektronik, yeni teknolojik ürünleri konuşacağız, enerji tasarruflu, su tasarruflu ürünleri konuşacağız. İzmir özelinde; İzmir’in müşterisi biraz daha farklı; çok bilgili; çok iyi araştırıyor. İzmir’de kalite-fiyat oranına çok dikkat eden bir müşteri profili var. Burada da bu anlamda yatırım yapmaya devam edeceğiz. 300’e yakın mağaza açma planımız var. Nasıl üretim yatırımı yapıyorsak, mağazacılıkta da bayilerimizle beraber yatırıma devam ediyoruz” ifadesini kullandı.