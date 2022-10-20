Arçelik’te üst düzey atama

Arçelik’in bünyesinde 30 yıl boyunca Türkiye, Rusya ve Güney Afrika’da farklı departmanlarda önemli sorumluluklar üstlenen Kozan, 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere “Satın Alma & Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcılığı” görevine atandı.

Kozan, lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü’nde tamamladıktan sonra Bilkent Üniversitesi’nde işletme üzerine yüksek lisans yaptı.

İş hayatına 1993 yılında Arçelik’te Takım Mühendisi olarak başlayan Kozan; üretim, ürün yönetimi, tedarik zinciri ve satın alma gibi alanlarda çeşitli görevler üstlendi. 1998-2005 yılları arasında Takım Lideri olarak kariyerine devam eden Kozan, 2005’te Üretim Yöneticisi olarak çalışmaya başladı.

2009 yılında ise Beko Rusya’da İşletme Direktörü olarak atandı.2013’te Arçelik Sub-Sahara Bölge Direktörü ve Defy Genel Müdürlüğü görevine geldi. 2017’de Kıdemli Satın Alma Direktörü olarak atanan Kozan, 1 Ekim 2022 tarihi itibarıyla Satın Alma & Tedarik Zincirinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi.