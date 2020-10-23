Arçelik'ten 1,7 milyar TL net kâr

23 Ekim 2020

Arçelik tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, şirket 2020 yılının 9 ayında 1 milyar 684 milyon 346 bin TL konsolide net kâr elde etti.

Şirket, geçen yılın aynı döneminde 684 milyon 827 bin TL konsolide net kâr açıklamıştı.

Arçelik'in 2019 yılının 3. çeyreğinde 240 milyon 343 bin TL olan konsolide net kârı bu yılın aynı döneminde 1 milyar 21 milyon 989 bin TL'ye çıktı.