Arçelik'ten 176 milyon lira kâr

27 Nisan 2018

Arçelik'in ilk çeyrekte net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26.4 düşüşle 176.85 milyon TL oldu.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamaya göre, ilk çeyrekte hasılat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artışla 5.28 milyar TL'ye yükseldi.

Bu yıla ilişkin beklentilerini de açıklayan Arçelik, Türkiye için daha önce "yatay" olarak açıkladığı adet bazında satış hacmi beklentisini "yüzde 5 daralma-yatay pazar" beklentisi olarak aşağı revize etti.

Arçelik uluslararası satışlarda adet bazında "yaklaşık yüzde 2 artış" beklentisini ise korudu.

Kaynak: Reuters