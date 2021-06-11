Arçelik'ten 5G için Nokia ve Türk Telekom ile iş birliği

Arçelik, Nokia ve Türk Telekom ile Türkiye'nin ilk 5G’ye hazır özel kablosuz ağının kurulması kapsamında stratejik ortaklık anlaşması imzaladı. Yapılan anlaşma kapsamında Nokia’nın özel kablosuz ağı, Arçelik’in video tabanlı üretim süreçleri analizini, iç mekan konumlandırmasını ve AGV performansını destekleyecek.

Bunun yanı sıra Nokia ve Türk Telekom, Türkiye'deki ilk ticari özel 4.9G/LTE ağını da devreye sokacak. Endüstriyel 5G’ye hazır özel kablosuz ağ, Arçelik’in Çayırova’daki çamaşır makinesi üretim tesisinde kurulacak. Geleceğe uyumlu ve 5G’ye hazır Nokia ağı, Arçelik’in dijital dönüşümünü hızlandırırken Endüstri 4.0 kullanım senaryolarının uygulanmasını kolaylaştıran bir platform haline gelecek.

"30'da fazla kullanım durumu belirledik"

Nokia ve Türk Telekom ile yapılan bu ortaklığa ilişkin açıklama yapan Arçelik Strateji ve Dijitalden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Utku Barış Pazar, Arçelik olarak yeni teknolojileri iş modellerine entegre etme konusunda kararlı olduklarını söyledi. Arçelik'in üretimin dijitalleşmesi alanında ön saflarda yer aldığını belirten Pazar, Nokia ve Türk Telekom’un da bu iş birliğine dahil olmasından son derece memnun olduklarını vurguladı.

Anlaşmayla ilk etapta ağın otomatik yönlendirmeli araç (automated guided vehicle - AGV) performansını artırmak için tesis genelinde yaygın, güvenilir ve düşük gecikmeli bir kapsama alanı sağlanacağını kaydeden Pazar, "AGV’lerin parça lojistiği kapsamında üretim süreci boyunca kullanılmasıyla birlikte, AGV hızı, kontrolü ve operasyonel verimlilik artırmayı hedefliyoruz. Bu ağ aynı zamanda iç mekan konumlandırma sistemimizi yüksek doğrulukta destekleyerek gerçek zamanlı varlık konumu takibi sağlayacak. Ayrıca video analitiğine dayalı yeni uygulamaları sayesinde fabrika güvenliğini de artıracak. Gelecekte devreye alınabilecek kullanım senaryoları arasında artırılmış ve sanal gerçeklik, dijital ikizler, envanter kontrolü, güvenlik ve tesis yönetimi, kalite-kontrol, uzaktan denetim için yüksek çözünürlüklü video ve tesis genelinde sesli ve görüntülü iletişim yer alıyor.” dedi.

Pazar, yeni 5G'ye hazır özel kablosuz ağın üretkenliği, verimliliği ve güvenliği artırmaya yardımcı olabilecek 30'dan fazla kullanım durumu belirlediklerini aktardı.

"Endüstri 4.0’ın en gelişmiş uygulamalarına ev sahipliği yapacak"

Türk Telekom Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Eser ise, "Arçelik’in dijital üretimde zirvede olan yetkinlikleri, Türk Telekom’un bağlanabilirlik ve şebeke teknolojilerindeki öncülüğü ve Nokia’nın uluslararası deneyimi bir araya gelerek yeni nesil 'Akıllı Fabrika' projesini oluşturdu. Türkiye’nin sanayi alanında dijitalleşmesinin göstergelerinden biri olacak bu proje; verimi, esnekliği, kaliteyi ve üretkenliği yüksek seviyelere taşıyarak, Endüstri 4.0’ın en gelişmiş uygulamalarına ev sahipliği yapacak.” ifadelerini kullandı.

Nokia Global Bulut ve Ağ Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Raghav Sahgal da “Arçelik, iş akışlarına ve üretim uygulamalarına en son yenilikleri getirme konusunda oldukça ilerici bir yaklaşıma sahip. Türkiye’de bir ilk olan 5G’ye hazır özel ağın Arçelik için uygulanması, hem üretimde dijitalleşme yaklaşımında önemli bir adım hem de bölgedeki inovasyon uygulamaları için ilham verici bir örnek.” şeklinde konuştu.

Nokia Türkiye Ülke Müdürü Özgür Erzincan ise “Türk Telekom ile yakın iş birliğimiz sayesinde, Arçelik’e Türkiye’deki ilk 5G'ye hazır özel kablosuz ağı sunmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu ağ, Arçelik’in küresel üretim devleri karşısında inovasyon çalışmalarını hızlandırması ve sektör liderliğini pekiştirmesi açısından çığır açıcı bir platform sağlıyor.” dedi.