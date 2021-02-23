Arçelik'ten bayiler için 'hisse teminatı' uygulaması

Arçelik bağlı ortaklığı Arçelik Pazarlama'nın bayilerinden olan alacaklarına karşılık bayilerin mülkiyetinde olan Arçelik A.Ş. paylarının teminat amaçlı olarak rehin alınmasına dair programı genel kurul onayına sunacağını duyurdu.

Arçelik'ten dün akşam KAP'a yapılan açıklamada, "Tebliğ'de belirtilen yasal sınırlara uygun olarak gerçekleştirilecek programda işleme konu pay tutarı bayilerin insiyatifine bağlı olarak belirleneceğinden bu aşamada kesin bir öngörüde bulunamamakla birlikte, özellikle uygulamanın ilk yıllarında

önemli büyüklüklere ulaşması beklenmemektedir" denildi.