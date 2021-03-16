Arçelik’ten istihdamda cinsiyet eşitliği zirvesi

“Arçelik ile Eşitle” zirvesinde konuşan Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Koç Topluluğu’nun 30 imza ile Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin en güçlü destekçilerinden biri konumunda olduğuna dikkat çekti.

Topluluk şirketlerinin erkek çalışanların yoğun olduğu sektörlerde faaliyet gösterdiğini belirten Ebiçlioğlu, “Hedefimiz erkek işi-kadın işi ön yargısını ortadan kaldırarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak. Üretimde, mühendislik alanında liderlik pozisyonlarında daha fazla kadın çalışanımız olsun istiyoruz. Koç Holding Yönetim Kurulu’nda en az yüzde 30 oranında kadın üye bulundurma taahhüdümüzü topluluk şirketlerimize de genişletmeyi hedefliyoruz.” dedi.

"Arçelik 30 bin çalışanıyla önemli bir etki alanına sahip"

Arçelik’in 150’ye yakın ülkede 30 bin çalışanıyla önemli bir etki alanına sahip olduğunu belirten Ebiçlioğlu, şunları söyledi: “Geniş paydaş ağımız ile ortak hareket ederek toplumsal cinsiyet eşitliği konusunu çeşitli boyutlarıyla ele alıyoruz. Arçelik’te en yüksek kadın çalışan oranımız yüzde 55 ile Romanya’da. En düşük kadın çalışan oranlarımız ise yüzde 4 ile Pakistan’da ve yüzde 11 ile Bangladeş’te. Kadının güçlenmesi projelerini ülkelere ve iş sahalarına göre ihtiyaç ve eksikleri belirleyerek kurguluyoruz. Kadınların yetkinliklerini artırarak gelişimlerine ve güçlenmelerine destek olurken, erkeklerin yoğun çalıştığı iş alanlarında; üretimde, Ar-Ge’de sahada, bayi teşkilatında, çalışan sayısında kadın oranını artırma hedefiyle projeler hayata geçiriyoruz. Arçelik olarak kendimize 2030 yılına kadar STEM ile ilgili departmanlara en az biri fabrika direktörü olmak üzere 3 kadın direktör atama hedefi koyduk."

Kadın girişimciliğini desteklenmenin cinsiyet eşitliğinin sağlanması noktasında önemli olduğunu ifade eden Ebiçlioğlu, Beko Kadın Bayi projesi ile erkek yoğun bayilik teşkilatındaki kadın oranını artırmayı hedeflediklerini söyledi. Ebiçlioğlu, şu ana kadar bin 800’e yakın başvuru alarak bayilik ekosistemine 50’ye yakın kadın bayi kazandırdıklarını bildirdi.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Türkiye Programlar Yöneticisi Zeliha Ünaldı ise, “Toplumsal cinsiyet eşitliğini gerçekleştirmek yolunda uzun soluklu ortaklarımızdan olan Koç Topluluğu markalarından Arçelik’in COVID-19 döneminde gerçekleştirdiği 'Arçelik ile eşitle' projesi, eşit bir gelecek inşa etmek konusunda yol gösterici nitelikte bir uygulama. Geleceğin mesleklerinde kadınlar ve erkekler için eşit yer açmaya yönelik özel politikalar ve uygulamalar geliştirmek, kadınların ekonomik olarak güçlenmesine, şirketlerin rekabet edebilirliğinin artmasına ve toplumsal cinsiyete dayalı kalıp yargıların olumlu yönde dönüşmesine katkı sağlayacak.” şeklinde konuştu.

"500 Kadın Teknisyen" projesini zirvede açıkladı

Arçelik, toplumsal cinsiyet alanında yeni girişimi olan "500 Kadın Teknisyen" projesini de ilk kez zirvede açıkladı. Son 5 yılda çalışanları içinde kadın oranını yüzde 6 artırdıklarına dikkat çeken Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, kadın istihdamını artırmak kadar kadınların farklı iş kollarında çalışmalarını da önemsediklerini vurguladı. "500 Kadın Teknisyen" projesinin pandemide hayata geçirmelerinin en önemli nedenleri arasında kadın istihdamına katkı sağlamanın yer aldığını söyleyen Dinçer, "Aynı zamanda cinsiyete dayalı ön yargıları kırmak, kadınların yetenek dönüşümünü sağlamak istiyoruz. İlk etapta 500 kadın teknisyen hedefiyle yola çıktık. Hali hazırda 274 kadın teknisyen seviyesine ulaşmış durumdayız. Türkiye’nin dört bir köşesinde 600 yetkili servisimiz bulunuyor. Tüm yetkili servislerimizde kadın teknisyen istihdam etmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Teknisyen kadınların beyaz eşyadan küçük ev aletlerine klimadan ödeme sistemi cihazlarına kadar tüm alanlarda görev yaptığını anlatan Dinçer, kadın teknisyen projesi için öncelikle yetkili servislerden başvuruların alındığını ancak şirket dışı başvuruların da kabul edileceğini söyledi.

"Cinsiyete Dayalı Meslek Algısı" araştırması

Arçelik, zirvede cinsiyete dayalı meslek algıları ve toplumsal cinsiyet eşitliği projeleriyle ilgili yaptırdığı iki araştırmanın sonuçlarını da paylaştı. Arçelik'in, Türkiye genelinde farklı meslek, yaş, eğitim ve cinsiyetlerden 8 bin 120 kişinin katılımı ile yaptırdığı "Cinsiyete Dayalı Meslek Algısı" araştırmasında Harvard Üniversitesi'nden akademisyenlerin liderliğinde geliştirilen "Implicit Association" test yaklaşımı kullanıldı. Bilinçaltı kalıpları ortaya çıkarmayı hedefleyen araştırmada, katılımcıların yüzde 79'u mühendis olmayı, yüzde 66'sı ise beyin cerrahı olmayı erkeklere en uygun meslekler olarak görürken, kadınlar için en uygun görülen meslekler yüzde 67 ile öğretmenlik, yüzde 59 ile diyetisyenlik ve yüzde 56 ile eczacılık oldu.

Araştırmada kadınlara en az uygun görülen alan teknoloji, erkeklere en az uygun görülen alan ise moda ve sanat olarak öne çıktı. Sekreter ve uzman kelimeleri kadınlarla, lider ve genel müdür kelimeleri ise erkeklerle bağdaştırıldı.

"Cesaretle Adım Atanlar" araştırması

Arçelik'in kadının güçlenmesi amacıyla sürdürdüğü "Beko Kadın Bayi", "Sen Mühendissin, Bizimlesin" ve "500 Kadın Teknisyen" projelerinde yer alan kadınlarla gerçekleştirdiği "Cesaretle Adım Atanlar" araştırmasında da çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

Kadınların STEM olarak adlandırılan fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanında çalışmalarını teşvik etmek amacıyla başlatılan "Sen Mühendissin, Bizimlesin" projesine katılan 75 kadına soru yöneltildi. Araştırmaya katılan kadınların yüzde 70'i kendi istekleriyle mühendislik alanını seçtiğini, yüzde 81'i de mühendislik eğitimi aldığından memnun olduğunu aktardı. Mühendis adayların yaklaşık yüzde 70'i üst düzey pozisyonlarda çalışamayacakları ya da mühendis olarak iş bulamayacakları kaygısını taşıyor.