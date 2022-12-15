Arçelik'ten ortak sosyal sorumluluk projesi

Arçelik’ten yapılan açıklamaya göre, şirket, WWF-Türkiye ve DYKD ile denizlerdeki biyoçeşitliliği tehdit eden hayalet balık ağlarına karşı harekete geçti. “Hayalet Ağlar Projesi” kapsamında, Marmara Denizi’ndeki Prens Adaları’nda keşif dalışları ile saptanan hayalet balık ağları özel dalışlarla çıkartılıyor. Proje ile hayalet balık ağlarının yol açtığı tahribat konusunda farkındalığın artırılması, hayalet balık ağlarının toplanarak Arçelik ürünlerinde kullanılması ve Marmara Denizi Prens Adaları’nda hassas deniz dibi fauna ve florasının korunması hedefleniyor.

Verilen bilgiye göre, WWF-Türkiye ve Deniz Yaşamını Koruma Derneği iş birliği ile hayalet balık ağlarının yerleri robotlar ve dalgıçlar aracılığıyla belirlenerek haritalandırılıyor. Projenin ilk etabı olan keşif dalışlarının tamamlanması sonucunda belirlenen alanlardaki hayalet ağlar, dalış ve teknik araçların yardımı ile su altından çıkarılıyor. Bir yıl boyunca devam edecek projede, toplanacak bu ağların gerekli kriterleri karşılayan kısmı geri dönüştürülerek Arçelik’in ürettiği beyaz eşyalarda kullanılacak. Böylece hem hayalet balık ağlarının biyoçeşitliliğe etkisi azaltılacak hem de toplanan ağlar geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırılacak. Balıkçılara ve bölge halkına farkındalık seminerleri düzenlenecek. “Hayalet Ağlar Projesi” kapsamında denizden hayalet ağ çıkartılması yanında, farkındalığın artırılması ve sürdürülebilir bir izleme mekanizması oluşturulması için balıkçılarla Çalıştay gerçekleştirilmesi planlanıyor.