Arçelik'ten salgında değişen tüketici alışkanlıklarına yönelik ürün serisi

09 Ekim 2020

Şirket, bakteri ve virüsleri dezenfekte eden 7 üründen oluşan serisini önümüzdeki haftadan itibaren Türkiye'de ve yurtdışı pazarlarda satışa sunmaya başlayacak.

Ultra Hijyen Serisi'nin tanıtım toplantısında konuşan Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, tüketicilerin pandemi dönemindeki hijyen rutinlerini, dezenfeksiyon ihtiyaçlarını saptamak üzere dünya genelindeki müşterilere yönelik bir araştırma yaptıklarını; bu ihtiyaçlar paralelinde ürün serisini 2.5 ayda tamamladıklarını söyledi.

Dinçer'in verdiği bilgiye göre yedi üründen oluşan seride ultraviyole ışınları ile ambalajlı gıdaların yüzeyini temizleyen UV bölmeli buzdolabı; dışarıdan alınan ekmek ve hamur işi gibi gıdaların yanı sıra ambalajlı gıdaların yüzeyindeki bakteri ve virüsleri öldüren dezenfeksiyon programlı fırın; cep telefonu, anahtarlık ve cüzdan gibi kişisel eşyaların yanı sıra paketli gıdalar, bebek mutfak malzemeleri dezenfekte eden UV temizleme cihazı gibi ürünler yer alıyor.

Dinçer, yeni ürün gamının Arçelik'in satışlarından ne kadar pay almasının hedeflendiği sorusu üzerine, "Çok önemli bir ürün gamı. Pandemi döneminde değiştirdiğimiz alışkanlıklarımızda oluşan problemlere, soru işaretlerine yönelik çok ciddi bir Ar-ge çalışması. Dün de global ürün lansmanını yaptık... Yalnızca Türkiye'de değil dünyada da ürünlerimizin çok önemli bir yer edineceğini, önemli bir rağbet göreceğini düşünüyorum" dedi.

Şu anda böyle bir ürün gamının dünyada hiçbir üreticide olmadığını belirten Dinçer, "Bu ürünler Pazartesi'den itibaren Türkiye'deki bütün satış noktalarımıza yollanmaya başlanıyor. Yine yurtdışından için de planlarımızı yapmış, uygulama safhasına geçmiş durumdayız" dedi.

Fiyat skalası ile ilgili soru üzerine ise Dinçer, ürünlerin ulaşılabilir olması stratejisiyle yola çıktıklarını, bu kapsamda normal ürünlerin yüzde 5-10 üzeri fiyatlandırma ile satışa başlayacaklarını söyledi.

Toplantıda verilen bilgiye göre piyasaya sunulacak yeni seride; UV bölmeli buzdolabı, ultra hijyen fonksiyonlu bulaşık makinesi, dezenfeksiyon programlı ankastre buharlı fırın, UV hijyenik havalandırma programlı kurutma makinesi, oksi hijyen programlı çamaşır makinesi, hijyenik havalandırma sistemli çamaşır makinesi ve UV temizleme cihazı olmak üzere yedi ürün bulunuyor.

Kaynak: Reuters