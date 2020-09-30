ArcelorMittal 2050 yılına kadar karbonsuz üretime geçecek

30 Eylül 2020

Uluslararası çelik üreticisi ArcelorMittal, 2050 yılına kadar karbonsuz üretime geçeceğini duyurduğu açıklamada, "2050 yılına kadar küresel ölçekte karbonsuz üretime geçebilmek için küresel ekonominin tüm paydaşlarının bu amaca katkı sağlaması gerekiyor. Öncü çelik üreticilerinden ve günümüzde yüksek düzeyde karbon ayakizine sahip olan ArcelorMittal bu hedefi karbonsuz üretimde öncü olarak gerçekleştirmeyi planlıyor" denildi.

ArcelorMittal ayrıca, temiz enerjiye sahip teknolojiler kullanmak için çalışmalar yapıldığını ve büyük potansiyele sahip olan çeşitli pilot teknolojiler üzerinde çalışıldığını duyurdu.