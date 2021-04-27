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Archegos'un UBS'in ilk çeyrek sonuçlarına etkisi 774 milyon dolar oldu

UBS yılın ilk çeyreğinde Archegos’a ilişkin faaliyetleri nedeniyle 774 milyon dolar  zarar ettiğini duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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İsviçre'nin en büyük bankası UBS, ABD merkezli yatırım şirketi Archegos ile ilişkili faaliyetlerinden ilk çeyrekte 7874 milyon dolar zarar  gördüğünü duyurdu.

UBS, Arcehegos'un yol açtığı kayıplarda rağmen ilk çeyrekte net kârını yüzde 14 artırmayı başardı. Banka'nın karı 1,59 milyar dolar olan analist beklentilerini aşarak 1 milyar 824 milyon dolar oldu.

Bankanın ilk çeyrekte vergi öncesi kârı ise yüzde 14 artışla 2 milyar 298 milyon  dolara ulaştı.