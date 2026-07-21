ARD Grup Bilişim'den 21 milyon TL'lik yeni sözleşme

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ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, bir kamu kurumu ile "Siber Güvenlik Yazılımları" tedarikine ilişkin sözleşme imzaladığını duyurdu.

Şirketin açıklamasına göre sözleşme, kamu kurumunun veri, ağ ve bilgi sistemlerinin siber tehditlere karşı korunmasına yönelik yazılım tedarikini kapsıyor.

KAP bildirimine göre imzalanan sözleşmenin toplam bedeli KDV dahil 21 milyon 4 bin 320 TL olarak açıklandı.

Söz konusu anlaşmanın, ARD Grup Bilişim'in kamuya yönelik siber güvenlik çözümleri alanındaki faaliyetlerini desteklemesi bekleniyor.

Siber güvenlik yatırımları öne çıkıyor

Dijital dönüşümün hız kazanmasıyla birlikte kamu kurumlarında siber güvenlik yatırımları da önemini artırıyor.

ARD Grup Bilişim'in imzaladığı yeni sözleşme, veri güvenliği ile kritik bilgi sistemlerinin korunmasına yönelik yazılım tedarikini kapsarken, şirketin kamu projelerindeki varlığını güçlendiren yeni bir iş anlaşması olarak kayıtlara geçti.