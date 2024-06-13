Arel Üniversitesi ve SPL'den öğrencileri sevindiren işbirliği

T.C. İstanbul Arel Üniversitesi ile Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş., sermaye piyasası alanında işbirliği sözleşmesi imzaladı.

T.C. İstanbul Arel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finans Bölümü girişimi ile yapılan işbirliği sözleşmesinde, Arel Üniversitesi’nin tüm öğrencileri okudukları bölümden bağımsız olarak SPL lisanslama sınavlarına giriş ücretinde indirim avantajı imkânına sahip olabilecekler. Ayrıca sözleşme kapsamında öğrencilerin nezdinde farkındalığın artması, finansal okuryazarlığının arttırılması, sermaye piyasalarına yönelik bilgi ve ilgilerinin geliştirilmesi adına taraflarca müfredat, proje, organizasyon, tanıtım çalışmaları da yapılabilecek.

Arel'in fark yaratan işbirlikleri öğrencileri geleceğe hazırlıyor

Arel Üniversitesi daha önce TESK ile esnaflara yönelik ücretsiz finansal okuryazarlık projesi gerçekleştirmiş ve Dünya Gazetesi ile birlikte öğrencilere yönelik ücretsiz dijital abonelik işbirliği anlaşması da imzalamıştı.

Ekonomi ve Finans Kulübü ve İİBF öğrencilerinin düzenli olarak teknik ziyaret gerçekleştirdiği kurumlar arasında yer alan Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu dışında Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi ve Dünya Yatırımcı Haftası gibi etkinliklere de düzenli katılım sağlanıyor.

Sertifika alma fırsatı

Söz konusu işbirliğinin öğrencilere sağladığı bir diğer avantaj ise, SPL altyapısında yer alan herkese açık 'Türkiye'nin Finansal Okuryazarlık Platformu'ndan farklı kategorilerdeki içerikleri ücretsiz izleyerek finansal okuryazarlık düzeyini artırabilecek ve sertifika alabilecekler.