Aren İlaç, glutensiz makarna üretmeye başladı

HÜSEYİN GÖKÇE / ANKARA

Ticaret hayatına, glutene duyarlı çölyak ve fenilketonüri gibi nadir hastalıklara yönelik mama ve unlu mamul ithal ederek başlayan Aren İlaç, 2018 yılında ise başka bir yapıya bürünerek Türkiye’yi bu alanda ithalatçı olmaktan kurtaran bir yatırıma imza attı.

“İthal ürünlerden yüzde 80 daha ucuz”

Kadın girişimci Şerife Öztürk tarafından kurulan Aren İlaç, 18 ay süren Ar-Ge çalışmasının ardından 2022 yılı Temmuz ayı itibarıyla glutensiz makarna üretmeye başladı. Bununla birlikte nadir hastalıklara yönelik ürün sayısını 160’a çıkaran şirket, İngiltere’den bir firma ile partnerlik görüşmelerini yürütüyor. Almanya ve Suudi Arabistan’a distribütörlük veren Aren, Türkiye’de de daha geniş kitlelere ulaşmak için il bazında distribütörlük verecek.

Aren İlaç Mali İşler Koordinatörü Şerife Öztürk, makarnadan ekmeğe, kurabiyeden dondurmaya kadar geniş bir yelpazede üretim kapasiteleri olduğunu belirterek, ürünlerinin ithal muadillerine göre yüzde 80 daha ucuz olduğunu kaydetti.

Türkiye’nin nadir hastalıkların görünme sıklığı bakımından dünyada ilk sıralarda yer aldığını belirten Şerife Öztürk, doğuşta özel mama ve süt ile beslenen çocukların ileri yaşlarda düşük proteinli gıdalara ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Kur hareketlerine bağlı olarak maliyetinin yükselmesi sebebiyle ithalatı bırakmak zorunda kaldıklarını belirten Öztürk, şirketi fenilketonüri hastalarının ihtiyacı olan düşük proteinli ürünleri Türkiye’de üretmek üzere 2018 yılında kurduğunu bildirdi.

Ürünlerin; fenilketonüri, tirozinemi ve MSUD gibi genetik geçişli metabolik rahatsızlıklar, otizm, down sendromu, çölyak, gluten intoleransı ve geçirgen bağırsak sendromu gibi hastaların diyetlerinde kullanıldığı bilgisini veren Öztürk, “Fenilketonüri hastaları için et, yumurta, pirinç, yoğurt, dondurma ikamelerinin yanı sıra ekmek, makarna, kurabiye, un karışımı, çikolata vb. ürünler. Çölyaklar için glutensiz ekmek, makarna, çikolata, kurabiye ve un karışımları olmak üzere toplamda 160 çeşit ürün üretilmektedir” dedi.

“Türkiye genelinde distribütörlük vereceğiz”

Düşük proteinli ürünleri Kuzey Afrika ülkelerinden Ortadoğu’ya, Türk Cumhuriyetlerinden Avrupa’ya kadar geniş bir yelpazeye ihraç ettiklerini dile getiren Öztürk, bu alanda çok titiz olan İngiltere’de ise bir firmayla partnerlik çalışması yürüttüklerini aktardı. Almanya ve Suudi Arabistan’a glutensiz ürünlerle ilgili franchise anlaşmaları yaptıklarını söyleyen Şerife Öztürk, Türkiye’de ise il bazında distribütörlük verdiklerini belirtti. Aren İlaç ve Tıbbi Besinler Üretim İç ve Dış Tic. A.Ş tarafından üretilen ürünler, Mayalıhane, Protemin ve Ketoren markalarıyla tüketime sunuluyor.

“Dünyada 5 üreticiden biri olduk”

Gluten’in; buğday, arpa, çavdar gibi tahıllarda bulunan bir protein çeşidi olduğunu söyleyen Şerife Öztürk, “Gluten, hamurun işlenebilirlik, esneklik, gaz tutma, ufalanma engelleyici ve su tutma gibi kabiliyet sağlar” dedi.

Gluten içermeyen bir hamur içerisinde gluten yapısını taklit eden bir yapı oluşturmanın, ciddi bir knowhow gerektirdiğini söyleyen Öztürk, “Firmamız fenilketonüri hastalarının tüketimine uygun düşük protein ve amino asit oranlarına sahip makarna üretiminde dünyadaki 5 üreticiden biri oldu” ifadelerini kullandı.