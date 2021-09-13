Arena, Brightstar Türkiye’yi satın aldı

Arena, Amerikalı teknoloji distribütörü Likewize’ın (önceki adıyla Brightstar’ın) Türkiye iştirakini satın aldığını duyurdu.

Arena’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Brightstar Türkiye hisselerinin yüzde 100’ünün alınmasına ilişkin Satın Alma Sözleşmesi imzalandı.

2020 yılında 2 milyar 400 milyon TL (342 milyon dolar) net satış yapan Brightstar Türkiye’nin hisselerinin tamamının satın alma bedeli olan 35 milyon dolar nakit olarak ödenecek.

Vodafone Türkiye ile gerekli mutabakat sağlandı

Açıklamaya göre, Brightstar Türkiye, kurulduğu 2009’dan itibaren tüm telekomünikasyon ürünlerinin Vodafone Türkiye satış noktalarına ve iş ortaklarına dağıtılması konusunda dağıtıcılık anlaşmasına sahip.

Bu anlaşmanın mevcut koşullarla ortaklık değişimi sonrasında uzun dönemli olarak devamına ilişkin Vodafone Türkiye ile gerekli mutabakat sağlandı.

Apple, Samsung, Oppo, Xiaomi, Huawei, Lenovo, Honor, Tecno, Harman Kardon, JBL, Sennheiser gibi akıllı telefon ve yeni nesil aksesuar ürünlerinin dağıtımını gerçekleştiren Brightstar Türkiye, satın almanın tamamlanması sonrasında bu ürünlere ilave olarak Arena’nın portföyünde bulunan teknoloji, ürün ve hizmetleri de kendi satış kanalları üzerinden dağıtma fırsatı elde edecek.