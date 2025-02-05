Arena Finans Faktoring ismini Tera Finans Faktoring olarak değiştirdi

Faaliyetlerine Tera Finans Faktoring adıyla devam edeceğini duyuran Arena Finans Faktoring, 2025'e yenilenen kimliğiyle girdi.

Şirketin isim değişikliğini değerlendiren Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen "Tera Finans Faktoring olarak, müşteri memnuniyetini her zaman en ön planda tutarak, sektördeki en yüksek hizmet kalitesini sunmaya devam edeceğiz. İnovasyon, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanlarında atacağımız adımlarla, sektördeki liderliğimizi daha da perçinleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Finansal başarının yanı sıra çevresel ve toplumsal sorumluluklara önem verdiklerini ve dijital altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini belirten Tezmen, "Sürdürülebilir iş modellerini de benimseyerek toplumda ve doğada değer yaratmayı hedefliyoruz. Çevre dostu uygulamalar ve toplumsal sorumluluk projeleriyle, hem doğaya hem de topluma katkı sağlamaya devam edeceğiz" şeklinde görüş belirtti.

"İsim değişikliği bir dönüm noktası olacak"

Yeni kimlikleriyle sektördeki konumlarını daha da ileriye taşımayı amaçladıklarını aktaran Şirket Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Erdal Yeniçeri, "Finansal sektörün geleceğine yön verecek sürdürülebilir çözümler geliştirmek, Tera Finans Faktoring olarak yalnızca bugünümüzü değil, yarınımızı da şekillendireceğimiz bir strateji olacak. Müşterilerimize her zaman en hızlı, en verimli ve en güvenilir çözümleri sunarak, onların büyüme süreçlerine katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.