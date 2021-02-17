Arena'dan güneş enerjisi girişimi

Çevreye ve geleceğe karşı sorumluluğun da gereği olarak yenilebilir enerji alanında yatırım yapma kararı aldıklarını söyleyen Arena Genel Müdürü Serkan Çelik, "Arena, Türkiye’nin 30 yılı aşkındır hizmet veren teknoloji distribütörü. Geçtiğimiz yıl 750 milyon dolarlık ciroyla kapatan sektörün önemli oyuncularından biri." diye konuştu.

Hedef, pazarı büyütmek

Arena'nın bir enerji üretim şirketi olmadığunı belirten Serkan Çelik, “Bizim uzmanlığımız teknoloji cihazları üzerine. Sektörü incelediğimizde bu işin bir teknoloji işi olduğunu ve güneş enerjisi sistemlerinin kurulumundan yaygınlaşmasına kadar pek çok alanda yapabileceklerimiz olduğunu gördük. Arena olarak temel amacımız iş ortaklarımızla birlikte sektördeki endişeleri gidermek ve güvenilir iş ortağı olmak. Güneş enerjisine yatırım yapmayı çevreye ve geleceğe karşı bir sorumluluk olarak da görüyoruz. Bu anlamda toplam pazarın büyütülmesi için biz elimizden geleni yapıyoruz. Bizim gibi bir distribütör oyuncunun iş ortakları ile birlikte rol alması gerektiğini düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

"Ülkemizde de büyük potansiyeli var"

Arena Enerji iş biriminden Sorumlu Grup Satış Müdürü Aslıhan Kılıç ise, “Güneş dünyaya sonsuz bir nimet sunuyor. Doğru kullanabilmek çok önemli. Ülkemizde de büyük potansiyeli var. 2020 yılında imzalanan, devreye alınan, inşa halindeki toplam güneş enerji tesislerinin yaklaşık 1,2 GW seviyesinde olduğu tahmin ediliyor. Resmi rakamlara göre, 2020 yılında yaklaşık 650 MW güneş enerjisi santrali, elektrik şebekemize bağlandı." ifadelerini kullandı.

Arena Enerji ile Türkiye’nin güneş enerjisi santrali kurmayı hedefleyen projelerde tedarik zincirinin bütün noktalarında, proje danışmanlığı da dahil, tek noktadan uçtan uca hizmet vermeye hazır olduklarını söyleyen Kılıç, şunları kaydetti: "Güneş enerjisi santral projeleri maliyetlerinin yaklaşık yüzde 80’nini karşılayacak şekilde güçlü, güvenilir ve tecrübeli iş ortaklarımız olan Huawei, SetSolar ve Nexans ile panel, inverter ve kablolama ürünlerinin dağıtımına başladık. Arena’nın teknoloji sektöründeki 30 yıllık deneyimini ve güvenilirliğini ilk günkü heyecan ve enerji ile güneş enerjisi sektöründe etkin kanal yapılanması ve tek noktadan tedarik ağı ile yapmayı hedefliyoruz."