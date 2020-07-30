Ares, Körfez'e bot gönderiyor

30 Temmuz 2020

FİKRİ CİNOKUR

Antalya merkezli Ares Yatçılık, Umman Ordusu için 60 milyon dolar değerinde 14 Sahil Güvenlik botu üretecek.

Antalya Serbest Bölgesi'nde 4 tersanesi bulunan Ares’in Türk savunma sanayi ihracatında önemli bir yeri olduğunu ifade eden Alanç, 2019 yılında 25 milyon dolarlık sahil güvenlik botu ihracı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Katar Silahlı Kuvvetleri için 150 milyon dolara mal olan 17 adet sahil güvenlik botu üreterek teslim ettiklerini anlatan Alanç, 2020 yıl sonu için Umman’a teslim edilmek üzere 60 milyon dolarlık 14 sahil güvenlik botu projesine başladıklarını vurguladı. Umman Silahlı Kuvvetleri için üretilecek 26 metre boyunda 55 knot hız yapabilen sahil güvenlik botlarının 2022 yılında kadar teslim edileceğini ifade etti.

Ares Tersanecilik, 2006'da askeri bot ve lüks yat üretmek amacıyla Antalya Serbest Bölge'de faaliyete başladı. Ares Tersanecilik Genel Müdürü Utku Alanç, 2016 yılında yüzde 4 bin 473 büyüme hızıyla Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketi unvanına sahip olduklarını hatırlatarak, bu 14 yıllık süreçte faaliyet alanlarını 40 bin metrekareye çıkardıklarını söyledi.

COVID-19 sürecinde işletmeler faaliyetlerine son verirken Ares Tersanecilik olarak personel aldıklarını Utku Alanç, ''Halen 300 personelle üretime devam ediyoruz. 2021 yılından itibaren istihdam sayımız 400'ü geçecek. İşletmemizde yeni genç mühendisleri tercih ediyoruz. Bu arkadaşlarımızı yetiştiriyoruz. Çalışan yaş ortalaması 35 yaş civarında. Ancak mühendis kadromuz 35 yaş altında. Önümüzdeki süreçte ihracat için önemli projelere imza atacağız'' dedi.

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan rekor sipariş



● Utku Alanç, kendi alanında dünya rekoru olabilecek Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı için seri üretim halinde 122 adet 11 metre boyunda hareket kabiliyeti yüksek bot üretimine başlayacaklarını açıkladı. Alanç, “İlk botun prototip denemesi 2 ay içinde başlayacak. Bu botların 17'si Emniyet Genel Müdürlüğü'nde kullanılacak. Bu botların üretim metodu kendi alanında dünya rekoru olacak. Bu botların maliyeti de 60 milyon dolara mal olacak'' diye konuştu.