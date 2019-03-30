“ArevoEvim projesi ile herkese yenilenebilir enerjiyi ulaştıracağız”

30 Mart 2019

Bu yıl güneş tarlalarının yanı sıra özellikle endüstriyel ve evsel çatı uygulamalarına odaklandıklarını belirten Arevo Enerji CEO’su Ahmet Damgacıoğlu, “Özellikle ArevoEvim projemizin lansmanı üzerinde çalışıyoruz. Evlerde kullanmak için gereken elektriği; ev sahipleri kolayca güneş enerjisinden karşılayabilir. ArevoEvim projemiz ile herkese yenilenebilir enerjiyi ulaştırıp, tasarruf etmelerine yardımcı olacağız. Şu anda çözüm ortaklarımızla projemizin altyapısını hazırlama sürecindeyiz. Kaliteli, sürdürülebilir ve hızlı bir hizmet sunmak için ekibimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Güneş tarlaları kurulumu, çatı projeleri geliştirilmesi, fizibilite çalışması, proje hazırlığı alanlarda hizmet sunduklarını belirten Ahmet Damgacıoğlu, ayrıca proje denetimi, malzeme-panel tedariği, mühendislik hizmetleri ve finansman çözüm hizmetleri verdiklerini ifade etti.

Müşterilerine sadece elektrik üretimi değil aynı zamanda enerji depolama alanında da çözüm önerileri sunup, projelerini çeşitlendirdiklerini aktaran Damgacıoğlu, “Firmamız, globalde de projelendirme, anahtar teslim hizmet ve danışmanlık alanlarında faaliyet gösteriyor. Almanya’da büyük bir enerji firmasıyla çözüm ortaklığı sürecimiz başladı. Özellikle yurtdışı projelerimizi çeşitlendirerek, ülkemizin ihracat hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunacağız” diye konuştu.

Yurtdışı projelerine ağırlık veriyor

Şirketlerinin 2017 yılından bu yana toplam 40 MW’lık proje tamamladığını vurgulayan Ahmet Damgacıoğlu, 2018 yılında yenilebilir enerji sektöründe 2017 yılına oranla bir gerileme yaşandığını söyledi. Bu gerilemeye rağmen firmalarının bundan etkilenmediğinin altını çizen Damgacıoğlu, “2018, Arevo Enerji olarak yurtdışı projelerimize ağırlık verdiğimiz bir yıl oldu. Yurtiçinde de fizibilite çalışmaları ve projelendirmelerimize devam ettik” ifadelerini kullandı.

Firmalarının güneş enerjisinin fosil yakıt tüketiminin önüne geçmesi için faaliyetlerinin sürdürdüğünü aktaran Damgacıoğlu, şunları söyledi: “Hayatımızın her alanında kullanıncaya kadar (GES’ler, endüstriyel çatılar ve konutlar) gerekli tüm altyapının oluşması aşamasında sektörde öncü olmayı hedefliyoruz. Globalde yenilenebilir enerjiye olan farkındalık gün geçtikçe artıyor. Bizler de bu farkındalığın artarak devam etmesi için tüm enerjimizle çalışmaya devam edeceğiz.”

“Finansman kolaylaştırılmalı”

Sektör sorunlarına da değinen Ahmet Damgacıoğlu, sektörde en öncelikli gündem maddesinin finansman olduğunun altını çizdi. Damgacıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: “Türkiye’de enerjiye yüksek faturalar ödeyen sanayiciler, güneş enerjisini kurup önemli oranda tasarruf sağlayabilir. Fakat burada ilk olarak aşılması gereken konu finans oluyor. Daha düşük faizler ve teşvik edici krediler, yenilenebilir enerjiye verilecek fonlar, kurulum yapan santrale uygulanacak olan teşvik sistemi sektörün gelişmesine katkı sunar.”