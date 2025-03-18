ARF Bio, halka arzla globalde entegre 5 tesisten bir olacak

Mehmet Hanifi GÜLEL

Türkiye’de yeni nesil dönüşüm şirketi ARF Bio, sermaye artırımı ve ortak satış ile toplam 47 milyon adet payın halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu.

Tarımsal organik atıklardan yenilenebilir enerji ve organik gübre üretimiyle, yeşil dönüşüm alanında Türkiye’de örnek gösterilen işletmelerinden biri olan ARF Bio, halka arz gelirleriyle de mikroalg, sera ve güneş enerjisi yatırımları yaparak globalde 5 entegre tesisten biri olmayı hedefliyor. Şirket söz konusu sera ve mikroalg için 13 milyon dolarlık yatırım yapacak.

Başvurusunda yer alan taslak izahnameye göre şirket çıkarılmış sermayesini 147,3 milyon TL’den 182,8 milyon TL’ye yükseltmek amacıyla artırılacak 35,5 milyon TL nominal değerli 35,5 milyon adet B grubu pay ile mevcut ortaklardan RePie Portföy ARF Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun sahip olduğu 11,5 milyon TL nominal değerli 11,5 milyon adet B grubu pay olmak üzere toplam 47 milyon TL nominal değerli 47 milyon adet B grubu payı halka arz edecek.

Özkaynaklarının oranı %66

ARF Bio, 1,2 milyar özkaynakları ve 1,8 milyar liralık aktif büyüklüğüyle güçlü bir finansal yapıya sahip. 2024 yıl sonu itibarıyla özkaynakların varlıklara oranı yüzde 66’ya ulaşırken, 2024 yılı gelirleri 143,6 milyon lira, net kârı da 7,9 milyon liraya ulaştı.

Ankara’da 2015 yılında ARF Bio’nun kurduğu biyogaz tesisinde elde ettiği elektriği ve sıfır atık prensibiyle değerlendirdiği organik fermente ürünü katma değerli gübreye dönüştürmesiyle dikkat çekiyor. İklim değişikliğiyle mücadele artık topyekûn bir seferberlik gerektiğini ifade eden ARF Bio Yönetim Kurulu Başkan Vekili Melih Arslan, “Halka arzımızla birlikte daha da güçlenerek, mikroalg ve sera yatırımları gibi yeni projelerle ülkemize örnek, benzersiz bir yeşil dönüşüm şirketi olma yolunda ilerleyeceğiz” dedi.

Halka arz gelirlerini kullanarak yapacağı yatırımla biyogaz santralinden çıkan karbondioksit ve ısıtılmış suyu kullanarak mikroalg üretmeyi hedeflediklerini ileten Arslan, mikroalgler, gıda, ilaç, kozmetik, biyogübre gibi birçok sektörde yüksek değerli bir girdi maddesi olduğunu belirtti. Biyogaz santralinde elektrik üretimi sırasında açığa çıkan ısıyı kullanarak ihracata yönelik organik domates üretimi yapmayı planladıklarını dile getiren Arslan, yaklaşık 50 bin metrekare kapalı alanda, yılda 3 bin ton ürün hedeflerinin olduğunu bildirdi.

Biyogaz ve gübre üretimine 60 milyon dolar yatırım

Ödemiş’te 2019’da faaliyete başladığını ve yaklaşık 20 milyon dolar yatırımla devreye aldıkları 4,8 MW kurulu güce sahip biyogaz santralinde bitkisel ve hayvansal kökenli atıklar oksijensiz ortamda fermantasyon sonucunda ortaya çıkan biyogazdan elektrik ürettiklerini aktaran Arslan, elde edilen elektriği YEKDEM teşvik mekanizması kapsamında 2029 yılına kadar kilowatt saat başına 13,3 dolar sent fiyatla satabildiklerini aktardı.

Arslan, biyogaz üretimi sırasındaki fermantasyon ürününden gübre elde ettiklerini ve 40 milyon dolarlık ek yatırımla 2023 yılında devreye aldıklarını aktardı. Arslan, yılda 50 bin ton katı ve 50 bin ton da sıvı gübre olmak üzere toplam 100 bin ton üretim kapasitesine sahip olduklarını söyledi.