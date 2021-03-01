Arı ürünlerine e-ticaret açılımı

Esra ÖZARFAT

BURSA - Arıcılığa 2010 yılında iki kovan ile kendi balını üretmek için başlayan Dikbıyık, bu alanda yapılan bilimsel çalışmaları da takip ederek geliştirdiği ürünleri pazara sunuyor. 2011 yılında kovan sayısını 11’e yükselttiklerini belirten Dikbıyık Arı Ürünleri’nin kurucusu İslam Dikbıyık, yine aynı yıl bal üretiminin yanında polen üretimini de öğrenip, polen üretimine başladıklarını hatırlattı. 2012 yılında Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi iş birliği ile Propolis üretimine başladıklarını anlatan Dikbıyık, 2013 yılında da Apiterapi Derneği’nin destekleri ile Türkiye de ilk defa ismini koyarak Arı Ekmeği (Perga) üretimine başladıklarını dile getirdi. İslam Dikbıyık, 2015 yılından bu yana soğuk zincir ile üretimi sürdürdüklerini aktardı.

Türkiye’nin bu alanda üniversitelerde bilimsel çalışmalar yapan pek çok bilim insanıyla ortak çalışmalar yürüttüklerini dile getiren İslam Dikbıyık, “Profesörlerimizi kongre salonlarından sahaya indirdik. Arıcılığı bilimle buluşturuyoruz. Arıların medikal açıdan kullanılması antik çağlara dayanıyor. Bizim çiftliğimiz de bu alanda çalışan hocalarımızın Ar-Ge merkezi. Zaman zaman biz de üniversitelere davet edilerek orada propolisin laboratuvardaki bileşenleri konularında eğitimler alıyoruz” dedi. İki kovanla başladıkları arıcılık serüvenini bugün 100’ü aşkın kovan ile sürdürdüklerini anlatan Dikbıyık, bilimsel çalışmaların yanı sıra işlenmiş ürünleri Dikbıyık Arı Ürünleri markasıyla pazara sunduklarını ifade etti. Dikbıyık, “Talep doğrultusunda özel üretimler yapıyoruz. Bu yıl kovanlarımıza 100 adet daha eklemeyi planlıyoruz. Arı ürünlerinin işlenmesi ve paketlenmesi konusunda da makine ve ekipman yatırımlarını sürdürüyoruz. Bursa’da 10 dönüm arazide, 3 farklı alanda üretim yapıyoruz. Çiftliğimizden yapılan satışların yanı sıra e-ticaret sitemiz üzerinden de tüketicilere ulaşıyoruz. Gelişen e-ticaret alanında daha etkin yer almayı planlıyoruz” diye konuştu.