Arılar meyve bahçelerinde mucizeler yarattı

20 Mayıs 2020

Dünyaca ünlü bebek gıdaları üreticisi İsviçreli Hero Baby’nin, “Bu Bahçede Arı Var!” adlı sosyal sorumluluk projesi, ölçülebilir olumlu sonuçlarını vermeye devam ediyor. Ülkemizde bebek beslenmesine uygun yüksek kalitede meyve üretimi için yetiştiricilik alanlarının, çiçeklenme dönemleri boyunca yerleştirilen bal arısı kolonilerinin meyve verim ve kalitesine etkilerinin araştırılması ve arıların sürdürülebilir yaşam döngülerinin korunması gibi hedefleri olan “Bu Bahçede Arı Var" projesinde elde edilen sonuçlar açıklandı.

Arılar kayısı ağaçlarında yüzde 100 verimlilik sağlandı



Elma üretiminin yoğun yapıldığı ve Hero Türkiye'nin elma tedarik bölgesi olan Niğde’nin pilot bölge olarak seçildiği, daha sonra ülkemizin farklı bölgelerinde bulunan elma, kayısı ve şeftali ağaçlarının bulunduğu yetiştiricilik alanlarına çiçeklenme dönemleri boyunca yerleştirilen bal arısı kolonilerinin meyve verimliliğini önemli ölçüde artırdığı gözlendi. Yapılan laboratuvar ve saha çalışmalarında arı kolonilerinin tozlanmayla hasat edilen meyveler üzerindeki verimlilikleri ölçüldü. Verilere göre; elmalarda yüzde 11.2, şeftalilerde yüzde 54, kayısılarda ise yüzde 100 verimlilik sağlandığı ölçüldü.

“Çiftçileri arılı tarıma teşvik etmeliyiz”



Hero Türkiye Pazarlama Direktörü Şirin Işık “Arıların eko-sistemimizdeki zincirini kuvvetlendirmek adına 6 yıl önce Bu Bahçede Arı Var! projesinizi hayata geçirdiklerini” belirterek şunları söyledi:



“Bugününiversite iş birliğinin en güzel örneklerinden bir olan projemizle beraber sürdürülebilir tarımı her alanda desteklemeye özen gösteriyoruz. Doğal kaynakların sürdürülebilirliği için çiftçilerimize eğitimler vererek, onları arılı tarıma teşvik etmeyi amaçladık. Böylelikle arıcılar ve meyve üreticilerini ortak bir platformda bütünleştirerek bebeklerin besin değeri daha yüksek mamalarla buluşmasını sağlıyoruz. Hero Baby olarak arı projemizle ekolojik dengeyi destekliyor, 20 Mayıs Dünya Arı Günü’nü büyük bir mutlulukla kutluyoruz.”

Elma ile başladı, şeftali ve kayısı ile genişledi

2014 yılında Almanya Würzburg Üniversitesi arı araştırmacısı Jürgen Tautz tarafından ilk adımı atılan proje, 2015 yılında Niğde Üniversitesi ile devam etti. İlerleyen yıllarda ise çalışma, Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama Araştırma Merkezi ile sürdürüldü. Bu süre boyunca ülkemizin farklı bölgelerinde bulunan elma, kayısı ve şeftali yetiştiricilik alanlarına çiçeklenme dönemlerinde bal arıları kovanları yerleştirilerek araştırmalar başlatıldı. Hero Baby’nin çiftçi ve üniversite iş birliğiyle 6 yıldır sürdürdüğü çalışmada arı tozlanmasının meyve, verim ve kalitesine olan etkileri araştırılıyor. Bu çerçevede çiftçilere çevre dostu tarım uygulamaları ve arıların tozlanması hakkında eğitimler veriliyor. Türkiye’de 500’den fazla çiftçiyle 9 binden fazla tarım alanında tarım uygulamaları gerçekleştiren marka, arıların eko-sistemdeki önemine dikkat çekiyor.

Arılar süt üretimine de katkıda bulunuyor

Bu özel projede, arıların, bal, meyve-sebze üretiminin yanı sıra büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda elde edilen sütteki katkısı da vurgulanıyor. Tozlaşma ve tohum yayılışı dahil olmak üzere bitkilerin yayılmasında kritik bir rol oynayan arıların, sürdürebilir geleceği için Hero Baby’nin uluslararası çalışmaları devam ediyor. Proje Almanya, İspanya, Fransa ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerinde de sürdürülüyor.



Tozlaşma deyince ilk akla gelen türün balarısı (Apis mellifera) olmasına rağmen yalnız yaşayan arı gruplarının da bal arıları kadar etkili tozlaşma yapabildiği biliniyor. Doğada yaklaşık olarak bulunan 170 bin bitki türünün sürdürülebilirliğinin, arıların tozlaşması sayesinde sağlanması nedeniyle, arıların biyolojik çeşitlilik, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gelecek açısından yaşamsal önemde olduğu vugulanıyor.