Arizon Maske, Afrika pazarında da büyüyecek

09 Eylül 2020

OSMAN KILIÇ/İSTANBUL

Şimdiye kadar toplam 150 milyon adet maske üretimi gerçekleştiren Arizon Maske, yıl sonuna kadar Afrika pazarına da giriş yapmayı hedefliyor. Aracı firmalar üzerinden Çin, Irak, İran ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerine ihracatları bulunan firma el dezenfektanı üretimi de yapmayı planlıyor. Şirket yakın zamanda piyasaya sürmek üzere KN95 model maske üretimi için de çalışmalarını sürdürüyor.

Fabrikalarında ocak ayından itibaren 25 makine parkuru ile imalat yaptıklarını ifade eden Arizon Maske Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özden, “İç pazarda kamu kurumlarına, özel kurumlara ecza depolarına ve marketlere satış yapıyoruz” şeklinde konuştu. 60 kişiye istihdam sağladıklarını dile getiren Özden, 50 adet makine parkurları ile günlük 1 milyon adedin üstünde maske ürettiklerini söyledi. Şirketin ürün gamında ise cerrahi maske, nano maske, pamuklu maske ve aynı şekilde cerrahi, nano ve pamuklu maske özellikli çocuk maskeleri bulunuyor.

Virüsü öngördü, makine yatırımı yaptı

Faaliyetlerine ilk olarak Arizon Yapı ile başladıklarını bildiren Özden, “Koronavirüs salgınının Çin’de ortaya çıkmasıyla durumu takip ettik. Bu durumda sürece biz de dahil olmak adına hizmet verdiğimiz inşaat sektöründen bağımsız olarak Arizon Medikal adıyla yeni bir şirket kurduk. 2020 Ocak ayında ilk kez daha salgın Türkiye’de henüz ortaya çıkmamışken makine parkuruna yatırım yaparak Çin’e gönderilmek üzere Beylikdüzü’nde yer alan fabrikamızda Sağlık Bakanlığı onayı ile cerrahi maske üretimi yapmaya başladık” diye konuştu.

“İkinci dalga riskine karşı hazırlıklıyız”

Olası bir ikinci dalga beklentisi için firma olarak stok konusunda oldukça titiz davrandıklarının altını çizen Özden, “Üretim planlamamızı bu sürece göre organize ediyoruz. Firma alt yapısı olarak ikinci dalga riskine karşı hazırlıklı bulunuyoruz” dedi. Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nün 6-11 yaş arası çocukların maske takmasının koronavirüsün yayılmasını azaltacağı konusunda yapmış olduğu uyarılarına dikkat çeken Özden, “Bu konuda biz firma olarak çocuklarda maske kullanımını teşvik etmek amacıyla renkli ve desenli maskeler üretiyoruz” dedi.