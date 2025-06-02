Arkas, bağ otelciliğine Les Bungalows ile adım attı

Özlem SARSIN

Mon­reve Alaçatı ile başlayan yatırım­larımız bugün Les Bungalows’da bağ otelciliği ile yeni bir boyut kazandı. Antik Metropolis ken­ti toprakları üzerinde bulunuyo­ruz. Bağımız tarihi su kemerleri, tümülüs kalıntıları gibi arkeolo­jik zenginlikleri içinde barındırı­yor.

Bu topraklar yalnızca tarım­sal üretimin değil, aynı zamanda binlerce yıllık kültürel sürekli­liğin de bir parçası. Biz bağcılığı sadece bir üretim biçimi olarak değil, yaşamın, emeğin ve doğaya duyulan saygının bir temsili ola­rak görüyoruz. Bugün burada at­tığımız adım, sürdürülebilirliğe, kültüre ve iyi yaşama inanan her­kes için ortak bir davettir” dedi.

Monreve Group Yönetim Ku­rulu Başkanı Merve Arkas “Les Bungalows’u hayal ederken sa­dece bir konaklama alanı değil, yaşamın doğayla uyum içinde ye­niden kurgulandığı bir Agro tu­rizm yaşam alanı tasarlamak is­tedik. Tarım, gastronomi, kül­tür ve sürdürülebilir yaşamı bir araya getiriyoruz. Bağların or­tasında inşa ettiğimiz bu yaşam kültürünün Ege topraklarına da çok yakıştığına inanıyoruz. Bi­zim için Les Bungalows, yalnız­ca bugünü değil, gelecek nesil­lerin duyarlılığıyla da gelişip şe­killenecek bir yaşam felsefesinin temsilidir” diye konuştu.

Sürdü­rülebilirliğin ön planda olduğu­nu ifade eden Merve Arkas, Lu­cien Arkas Bağları’nın tamamın­da olduğu gibi Les Bungalows’ta da elektrik ihtiyacının tamamen güneş enerjisinden karşılandığı­nı, mimari tercihler ve çevresel düzenlemelerin, doğaya mini­mum müdahale prensibiyle şe­killendirildiğini belirtti.

Gelecek dönem planları hak­kında da bilgi veren Merve Ar­kas, “Bu anlayışı şimdi uluslara­rası ölçekte de büyütüyoruz. İtal­ya’nın Toskana bölgesinde tarih ve doğa ile yeniden yorumluyo­ruz. Yaklaşık 1.000 dönümlük bir arazinin içinde, 16. yüzyıldan kalma villaları restore ederek ha­yata geçireceğimiz bu projeye, Lucien Arkas’ın ailesinin kökle­rinden ve tarihinden ilham ala­rak Tenuta Aliotti adını verdik.

Burada misafirler bağbozumla­rına katılacak, yerel üreticilerle birlikte öğrenecek, doğayla ye­niden temas kuracak. Monreve Group olarak bağcılık ve otelci­lik alanındaki vizyonumuzu bu projeye taşıyoruz. Sanata ve ta­rihe verdiğimiz değerin bir yan­sıması olarak bu restorasyon sürecini titizlikle yürütüyoruz. Tenuta Aliotti’yi, bölgenin eşsiz deneyimlerini bir arada sunarak önemli bir cazibe noktası haline getirmeyi hedefliyoruz” dedi.