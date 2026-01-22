Arkas Line CEO’su Can Ata­lay, 2025 yılını ve önümüz­deki süreci değerlendire­rek, önemli mesajlar verdi. 2025’i birçok bilinmeyenin yaşandığı zor bir yıl olarak tanımlayan Atalay, “Söz konusu dönemde bir yandan Kızıldeniz’in güvenli geçişlere ne zaman açılacağının bilinememe­si, Trump’ın vergi uygulamaların­da yaptığı değişiklikler, birçok ül­kenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar, Rusya-Ukrayna savaşı, diğer yandan Filistin’de yaşanan insanlık dramı hepimizi hem insa­ni olarak hem de ticari olarak de­rinden etkiledi” dedi.

Tüm bu belirsizliklere rağmen Arkas Line’ın büyüme hedeflerini koruduğunu vurgulayan Can Ata­lay, 2025 yılı içinde şirket açısından en önemli gelişmenin Hindistan’a açılan yeni servis olduğunu, Batı Afrika ve ABD servislerinin ardın­dan Süveyş’in doğusuna geçilme­sinin Arkas Line tarihinde önemli bir eşik olduğunu ifade etti. Atalay, “Yeni coğrafyalara yelken açmanın getirdiği heyecan 2025’in karam­sar atmosferinden uzaklaşmamıza yardımcı oldu” diye konuştu.

Türkiye’den Batı Afrika’ya direkt servis dönemi

2025 yılı içinde Akdeniz içindeki üç servisin konsolide edilerek tek servis haline getirildiğini aktaran Arkas Line CEO’su Can Atalay, bu adımla Türkiye’den Batı Afrika’ya direkt servis başlatıldığını kaydet­ti. Bu hattın Türk ihracatçılarına önemli avantajlar sunduğunu vur­gulayan Atalay, “Senenin son çeyre­ğinde başlayan direkt servisimizin önümüzdeki yıllarda Türk ihracat­çılarının Batı Afrika ülkelerine da­ha fazla mal ihraç etmesinde önem­li bir fayda sağlayacağını düşünü­yoruz” değerlendirmesini yaptı.

Filo yatırımlarında 660 milyon dolarlık güçlenme

Öte yandan Arkas Line’ın, dal­galı piyasa koşullarına rağmen filo yatırımlarını sürdürmeye devam ettiğini de dile getiren Can Ata­lay, 2024 yılında siparişi verilen 6 adet, 4 bin 300 TEU kapasiteli ge­miye ek olarak, 2025 yılında 6 adet, 3 bin 100 TEU kapasiteli gemi si­parişi verildiğini kaydetti. Atalay, “Toplam 660 milyon dolar tutarın­daki bu yatırımla şirketimize ye­ni 12 gemi dahil ederek, filomuzu gençleştirmeye odaklandık. Bu sa­yede servis kapasitemizi de artırı­yoruz. Ayrıca konteyner filomuzu yenileme projesi kapsamında ya­kın zamanda 15 bin TEU kapasiteli yeni ekipman yatırımı gerçekleş­tirdik” şeklinde bilgi verdi.

Verimlilik odaklı yönetim ve büyüme arayışı

Önümüzdeki birkaç yılın zorlu geçmesini beklediklerini belirten Can Atalay, konuya ilişkin şu de­ğerlendirmeyi yaptı: “Gelirimiz, yani navlunu piyasa koşulları be­lirliyor. Müdahale etme şansımız çok sınırlı. Mesaimizin büyük kıs­mını giderleri azaltmak için daha neler yapılabilir diye düşünmek ve bunları hayata geçirmek için har­cıyoruz. Ancak zor dönemler za­man zaman fırsatları da berabe­rinde getiriyor. İdeal koşullar oluş­tuğu takdirde yeni servislerimizi açmaya devam edeceğiz. Büyüme arzumuz ve buna bağlı arayışları­mız devam ediyor.”

“Sürdürülebilirlik odaklı operasyonlarımız var”

Can Atalay, operasyonel bü­yümenin yanı sıra sürdürülebi­lirliği de stratejisinin merkezine alan Arkas Line’ın, 2011 baz yılı­na kıyasla emisyonlarını yüzde 27.9 azaltırken, gemilerinde uy­guladığı yeni pervane tasarımları sayesinde yüzde 8’e varan ener­ji verimliliği sağladığını kaydetti. 2024 itibarıyla Türkiye’de biyo­yakıt bileşenli BIO24F’i kullanan ilk konteyner taşıma firması ol­duklarını da anımsatan Atalay, bu uygulama sayesinde sefer bazın­da yüzde 22.8 oranında emisyon azaltımı elde ettiklerini kaydetti.

Yine 2024 yılında yapılan ope­rasyonel iyileştirmelerle sera ga­zı emisyonlarında yüzde 3.4’lük ek düşüş sağlandığını sözlerine ekleyen Can Atalay, şunları kay­detti. “Arkas Line ayrıca 2015 yı­lından bu yana raporlama yaptığı, şirketlerin sürdürülebilirlik per­formansını değerlendiren ve kü­resel ölçekte kabul gören önem­li bir kurumsal derecelendirme platformu olan Ecovadis’in 2025 yılı değerlendirmesinde önemli bir gelişme kaydetti. Şirketimiz bronz madalyasını korurken yüz­delik dilimde en yüksek sıçrayışı yaparak, yüzde 30’dan yüzde 19 seviyesine, ‘iyi’ kategorisinden ‘gelişmiş’ kategorisine yükseldi.”

HİB’den ödül aldı

Akdeniz’den Karadeniz’e, Hindistan’dan Amerika’ya, Kızıldeniz’den Batı Afrika’ya uzanan geniş servis ağıyla küresel konteyner taşımacılığının önemli oyuncularından biri olan Arkas Line, “2024 Yılı Hizmet İhracatının Şampiyonları Ödülleri” kapsamında ‘Yük Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri’ kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü. Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) tarafından Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ın katılımıyla düzenlenen törende ödülü, Arkas Line adına Ticaret Direktörü Hakan Kahveci aldı.