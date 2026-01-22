Arkas Line CEO’su Can Atalay: Küresel belirsizliklere rağmen büyüme ısrarımız devam ediyor
Küresel ekonominin yaşadığı dönüşümün yanı sıra korumacılık hamleleri, jeopolitik riskler ve ekonomik dalgalanmaların deniz taşımacılığını zorladığı bir dönemden geçtiklerine işaret eden Arkas Line CEO’su Can Atalay, “Bu zorlu süreçte yeni servis açılımları, filo yatırımları ve sürdürülebilirlik odaklı operasyonlarımızla büyümedeki ısrarlı kararlılığımızın arkasında durduk” dedi.
Arkas Line CEO’su Can Atalay, 2025 yılını ve önümüzdeki süreci değerlendirerek, önemli mesajlar verdi. 2025’i birçok bilinmeyenin yaşandığı zor bir yıl olarak tanımlayan Atalay, “Söz konusu dönemde bir yandan Kızıldeniz’in güvenli geçişlere ne zaman açılacağının bilinememesi, Trump’ın vergi uygulamalarında yaptığı değişiklikler, birçok ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar, Rusya-Ukrayna savaşı, diğer yandan Filistin’de yaşanan insanlık dramı hepimizi hem insani olarak hem de ticari olarak derinden etkiledi” dedi.
Tüm bu belirsizliklere rağmen Arkas Line’ın büyüme hedeflerini koruduğunu vurgulayan Can Atalay, 2025 yılı içinde şirket açısından en önemli gelişmenin Hindistan’a açılan yeni servis olduğunu, Batı Afrika ve ABD servislerinin ardından Süveyş’in doğusuna geçilmesinin Arkas Line tarihinde önemli bir eşik olduğunu ifade etti. Atalay, “Yeni coğrafyalara yelken açmanın getirdiği heyecan 2025’in karamsar atmosferinden uzaklaşmamıza yardımcı oldu” diye konuştu.
Türkiye’den Batı Afrika’ya direkt servis dönemi
2025 yılı içinde Akdeniz içindeki üç servisin konsolide edilerek tek servis haline getirildiğini aktaran Arkas Line CEO’su Can Atalay, bu adımla Türkiye’den Batı Afrika’ya direkt servis başlatıldığını kaydetti. Bu hattın Türk ihracatçılarına önemli avantajlar sunduğunu vurgulayan Atalay, “Senenin son çeyreğinde başlayan direkt servisimizin önümüzdeki yıllarda Türk ihracatçılarının Batı Afrika ülkelerine daha fazla mal ihraç etmesinde önemli bir fayda sağlayacağını düşünüyoruz” değerlendirmesini yaptı.
Filo yatırımlarında 660 milyon dolarlık güçlenme
Öte yandan Arkas Line’ın, dalgalı piyasa koşullarına rağmen filo yatırımlarını sürdürmeye devam ettiğini de dile getiren Can Atalay, 2024 yılında siparişi verilen 6 adet, 4 bin 300 TEU kapasiteli gemiye ek olarak, 2025 yılında 6 adet, 3 bin 100 TEU kapasiteli gemi siparişi verildiğini kaydetti. Atalay, “Toplam 660 milyon dolar tutarındaki bu yatırımla şirketimize yeni 12 gemi dahil ederek, filomuzu gençleştirmeye odaklandık. Bu sayede servis kapasitemizi de artırıyoruz. Ayrıca konteyner filomuzu yenileme projesi kapsamında yakın zamanda 15 bin TEU kapasiteli yeni ekipman yatırımı gerçekleştirdik” şeklinde bilgi verdi.
Verimlilik odaklı yönetim ve büyüme arayışı
Önümüzdeki birkaç yılın zorlu geçmesini beklediklerini belirten Can Atalay, konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “Gelirimiz, yani navlunu piyasa koşulları belirliyor. Müdahale etme şansımız çok sınırlı. Mesaimizin büyük kısmını giderleri azaltmak için daha neler yapılabilir diye düşünmek ve bunları hayata geçirmek için harcıyoruz. Ancak zor dönemler zaman zaman fırsatları da beraberinde getiriyor. İdeal koşullar oluştuğu takdirde yeni servislerimizi açmaya devam edeceğiz. Büyüme arzumuz ve buna bağlı arayışlarımız devam ediyor.”
“Sürdürülebilirlik odaklı operasyonlarımız var”
Can Atalay, operasyonel büyümenin yanı sıra sürdürülebilirliği de stratejisinin merkezine alan Arkas Line’ın, 2011 baz yılına kıyasla emisyonlarını yüzde 27.9 azaltırken, gemilerinde uyguladığı yeni pervane tasarımları sayesinde yüzde 8’e varan enerji verimliliği sağladığını kaydetti. 2024 itibarıyla Türkiye’de biyoyakıt bileşenli BIO24F’i kullanan ilk konteyner taşıma firması olduklarını da anımsatan Atalay, bu uygulama sayesinde sefer bazında yüzde 22.8 oranında emisyon azaltımı elde ettiklerini kaydetti.
Yine 2024 yılında yapılan operasyonel iyileştirmelerle sera gazı emisyonlarında yüzde 3.4’lük ek düşüş sağlandığını sözlerine ekleyen Can Atalay, şunları kaydetti. “Arkas Line ayrıca 2015 yılından bu yana raporlama yaptığı, şirketlerin sürdürülebilirlik performansını değerlendiren ve küresel ölçekte kabul gören önemli bir kurumsal derecelendirme platformu olan Ecovadis’in 2025 yılı değerlendirmesinde önemli bir gelişme kaydetti. Şirketimiz bronz madalyasını korurken yüzdelik dilimde en yüksek sıçrayışı yaparak, yüzde 30’dan yüzde 19 seviyesine, ‘iyi’ kategorisinden ‘gelişmiş’ kategorisine yükseldi.”
HİB’den ödül aldı
Akdeniz’den Karadeniz’e, Hindistan’dan Amerika’ya, Kızıldeniz’den Batı Afrika’ya uzanan geniş servis ağıyla küresel konteyner taşımacılığının önemli oyuncularından biri olan Arkas Line, “2024 Yılı Hizmet İhracatının Şampiyonları Ödülleri” kapsamında ‘Yük Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri’ kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü. Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) tarafından Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ın katılımıyla düzenlenen törende ödülü, Arkas Line adına Ticaret Direktörü Hakan Kahveci aldı.