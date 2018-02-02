Arkas Lojistik’ten 4 yeni depo

02 Şubat 2018

Arkas Lojistik'ten yapılan açıklamaya göre, şirket ekipman yatırımlarına devam ederken lojistik zincirini tamamlamak adına depolama ve dağıtıma da eğildi. Bu amaçla yapılan yatırımlar sonucu şirket; 2017 yılında Yenice/Mersin, Kaklık/Denizli, Aliağa/İzmir ve Körfez/İzmit terminallerinde olmak üzere açtığı dört yeni depo ile bugün toplamda 11 şehirde 15 terminal ve 413.071 metrekarelik terminal alanına erişmiş bulunuyor.

Açıklamada verilen bilgilere göre, Arkas Lojistik Mersin-Yenice Terminali, Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı’nın Mersin’in Tarsus ilçesinde, Yenice bölgesinde yapımına başladığı Lojistik Merkezi Projesi’nin yanı başında faaliyetlerini sürdürüyor.

Arkas Lojistik Yenice Terminali’nde konteyner elleçleme, depolama ve stuffing hizmetleri veriliyor. Arkas Lojistik, Mersin-İskenderun limanlarına direkt bağlantılı demir yolu hatları ve bölgede yapımı devam eden Çukurova Bölgesel Havalimanı ile intermodal taşımacılık projeleri sayesinde müşterilerine daha geniş bir hinterlanda, daha hızlı ulaşım imkânı vermeyi amaçlıyor. Demir yolunun sağladığı avantajları müşteri odaklı kullanan Arkas Lojistik, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi’nde bulunan maden ve mermer işletmelerinin güneydeki limanları daha etkin kullanmalarını hedefliyor.

Mersin-Yenice Terminali; MIP Limanı’na 45 kilometre, İskenderun Limanı’na 157 kilometre, Adana Organize Sanayi Bölgesi’ne 60 kilometre, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’ne 239 kilometre mesafede yer alıyor.

Denizli-Kaklık Terminali

Denizli/Honaz TCDD Kaklık İstasyonu’nda 4 bin metrekare beton zemin alana kurulu terminalde konteyner iç dolum-iç boşaltım hizmetleri, demir-çelik depolama, rulo saç depolama, mermer depolama ve elleçleme, VGM kantar hizmeti, maden depolama-dolum hizmetleri veriliyor.

Denizli-Kaklık Terminali; Alsancak Limanı’na 289 kilometre, Aliağa Limanı’na 343 kilometre uzaklıkta konumlanmış durumda.

İzmir Bölge-Aliağa Terminali

İzmir Aliağa’da bulunan 23 bin metrekarelik alana sahip terminalde dolu/boş konteyner depolama-elleçleme, blok mermer stoklama, maden stoklama, konteyner iç dolum ve iç boşaltım, VGM kantar hizmetleri, reefer teknik hizmetleri, konteyner bakım-onarım ve konteyner yıkama hizmetleri sunuluyor.

İzmir Bölge-Aliağa Terminali; TCE Ege limanına 5.3 kilometre, Nemport Limanı’na 8 kilometre, APM Limanı’na 10 kilometre mesafede bulunuyor.

İzmit Körfez Terminali

10 bin metrekare beton zemin alana sahip olan İzmit Körfez Terminali’nde dolu/boş konteyner depolama-elleçleme, reefer teknik hizmetleri, konteyner bakım-onarım, askılı konteyner kurulumu, inner-liner bag serimi, demir-çelik depolama, rulo saç depolama, mermer depolama ve elleçleme, bigbag, VGM kantar hizmeti, paletli konteyner yükleme-boşaltma ve konteyner yıkama hizmetleri veriliyor. İzmit Körfez Terminali; Evyap Limanı’na 10 km, DP World Limanı’na 7 km uzaklıkta yer alıyor.

Kaynak: AA