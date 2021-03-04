Arkas Lojistik'ten filosu için 35 milyon liralık yatırım

Arkas Lojistik, Ford Otosan’ın ağır ticari markası Ford Trucks ile olan iş birliği kapsamında 40 adet Ford Trucks F-MAX çekici yatırımı yaptı. Arkas Lojistik, yeni yatırımıyla birlikte Euro 6 motora sahip araç oranını da yüzde 50’ye yükseltti.

Şirketten yapılan açıklamada, yeni araçların yakıt tüketiminin km’de litre bazında yüzde 5 iyileşme sağlayacağı belirtilirken 40 araç ile birlikte ayda 240 bin km yol kat edilmesinin öngörüldüğü ifade edildi. Ayrıca, Arkas Lojistik'in yılda 117 bin litre yakıt tasarrufu elde edeceği aktarıldı.

Arkas Lojistik Genel Müdürü Serhat Kurtuluş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Pandemi koşullarında; sunduğumuz “komple lojistik” hizmetinin tanımı ve fonksiyonunun önemi çok net görüldü. Diğer taraftan uzun yıllardır gündemimizde olan yeşil lojistiğin gerekliliğinin de altı tekrar çizildi. Bizim Arkas Lojistik olarak yeni dönemde ana stratejimiz mevcut koşullara uygun şekilde dijital çözümlerle temassız hizmet modelini yaygınlaştırarak müşterilerimize hızlı çözümler sunmak. Bu yolda mevcut hizmetlerimizi büyütmeye ve yeni iş alanlarındaki fırsatları değerlendirmeye yönelik yatırımlara devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kurtuluş, "Karayolunda yılda 30.500.000 km yol kat ettiğimiz özmal kara filomuzla hedeflerimizi büyütüp; hizmet kalitesini yükseltiyoruz. Özmal kara filomuz, uzman iş ortaklarımız ve çalışanlarımız ile lojistiğin arkasındaki güç olmaya ve ekonomimize değer üretmeye devam ediyoruz. Bu noktada iş ortaklarımız olarak nitelendirdiğimiz Ford Trucks ile güvene dayalı uzun süreli iş birliğimiz var. Tamamen Türk mühendislerinin geliştirdiği ve Türkiye’de üretilen çekicileri bir kez daha filomuza katmaktan mutluyuz. Hali hazırda filomuzdaki Ford Trucks çekicilerimizden performans, yakıt tüketimi ve teknolojik donanımlarının yanı sıra sahip olma maliyeti bakımından da çok memnunuz.” değerlendirmesinde bulundu.

"Güvene dayalı ve köklü ilişkilerimiz var"

Lojistik sektörünün lider markalarından Arkas Lojistik’le iş birliklerini büyütmekten dolayı mutlu olduklarını belirten Ford Trucks Türkiye Direktörü Burak Hoşgören ise şunları söyledi:



“Ford Trucks olarak, Arkas Lojistik’le halihazırda yıllardır süregelen iş birliğimiz güçlenerek büyüyor. Uzun yıllardır hem satış, hem de satış sonrası servis ve hizmetlerde güvene dayalı ve köklü ilişkilerimiz var. Geçtiğimiz yıl uluslararası ödüllü çekicimiz F-MAX ile bu iş birliğinde yeni bir sayfa daha açmıştık. Şimdi de 40 adet F-MAX'i daha Arkas Lojistik’e teslim ederek, Arkas Lojistik'te bugüne kadar teslim ettiğimiz toplam Ford Trucks markalı araç sayımızı 175’e yükseltiyoruz. Arkas Lojistik'in araç parkında yer alan Ford Trucks araçların sayısının yükselmesi bu iş birliğimizin güçlenerek büyüdüğünü gösteriyor. Yurt içinde ve yurtdışında yoğun talep gören F-MAX'in 500 PS güce sahip, düşük yakıt tüketimiyle dikkat çeken yüksek performanslı motoru ve ileri teknolojik donanımları ile Arkas Lojistik'e büyük verimlilik ve katkı sağlayacağına inanıyoruz. 2020 yılında kendi segmentinde Türkiye’nin en çok tercih edilen çekici modeli olan F-MAX, üstün aerodinamik, aktarma sistemi kalibrasyonu ve yakıt tüketimi açısından mükemmel performans ile önceki modellere göre %6'lık iyileştirme sağlıyor. Ayrıca, F-MAX'in ConnecTruck uygulaması ile filo sahipleri araçların nerede, ne zaman, ne yaptığını, hangi rotada olduğunu harita üzerinde görebiliyor, anlık ve geçmişe dair tüm araç bilgilerine ulaşabiliyor. F-MAX, bakım maliyetlerinin azalması ve sahip olma maliyetini düşürmesinin yanı sıra geniş ve konforlu kabiniyle de Arkas Lojistik kaptanlarının gerekli ihtiyaçlarını karşılayacak. Arkas Lojistik'e bize ve markamıza duydukları güven için çok teşekkür ediyoruz.”