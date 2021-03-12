Arma Kontrol'den 5 milyon TL’lik fabrika yatırımı

Yurt ekonomisine ve istihdama katkı sunacak yatırımlara bu yıl da devam eden Arma Kontrol, İstanbul Beylikdüzü’nde kiralama modeliyle hayata geçirdiği yeni fabrikasında akıllı şehirlere yönelik projeler, insansız ödeme teknolojisi, yeni tasarım ve ürünlere odaklanacak.

Arma Kontrol'den yapılana açıklamaya göre, dış pazar ve ihracat ağırlıklı ürünlerin geliştirileceği tesiste, ilk etapta otoban bariyerleri, ödeme sistemleri üretilecek. 3 yıllığına kiralanan ve 5 milyon TL tutarında ekipman ve teknoloji yatırımının da yapıldığı tesis ile birlikte Arma Kontrol istihdamını yüzde 30 artırmayı, mevcut müşteri sayısını ise iki katına çıkarmayı planlıyor.

“Avrupa’ya açılan kapımız olacak”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arma Kontrol Kurucusu ve Genel Müdürü Koray Kartal, 2020 yılında yakaladıkları başarılı büyüme ve artan taleple birlikte yatırım kararlarını hızlandırdıklarını aktardı. İstanbul Beylikdüzü’nde hayata geçirdikleri yatırımla Türkiye'nin bariyer ve güvenlik teknolojilerinin gelişimine önemli katkı sağlayacaklarını belirten Kartal, ihracat gelirlerini de artıracaklarını vurguladı.

"Yeni fabrikamız Arma Kontrol’ün Avrupa’ya açılan kapısı olacak" diyen Kartal, "Tesisimizi seçerken bu amaca hizmet etmesi önceliklerimiz arasında yer alıyordu. Tesisimizle 10 Şubat’ta üretime başlamayı planlıyoruz ve yüzde 60’a varan kapasite artışıyla birlikte ihracat yaptığımız ülke sayısını daha da yukarılara taşımak istiyoruz. Fabrikanın, günün ve geleceğin bariyer ve güvenlik teknolojileri üretebilmesi için ilk etapta 5 milyon TL’lik yatırım yatık. Artan talep ve yeni ürünlerle birlikte yatırımlarımız da artarak devam edecek.” şeklinde konuştu.

Ar-Ge yatırımlarını da hızlandıracak

Yeni fabrikayla birlikte Ar-Ge yatırımlarına da hız vereceklerini söyleyen Koray Kartal, “Teknoloji üssü olarak konumlandıracağımız yeni tesisimizde akıllı şehir, insansız ödeme teknolojileri, nesnelerin interneti ve yapay zeka gibi geleceğin teknolojilerine odaklanacağız. Bu teknolojilerin gelişimi için ciromuzun yüzde 20’sini Ar-Ge’ye ayıracağız. Tesiste ürettiğimiz yeni teknolojilerle bariyer ve güvenlik sistemlerinde teknoloji firması konumumuzu daha da güçlendireceğiz.” ifadelerini kullandı.