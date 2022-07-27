Armada Bilgisayar, Ingram Micro Bilgisayar'ı satın aldı

Armada Bilgisayar, Ingram Micro Bilgisayar'ı 31 milyon 354 bin 664 liraya satın aldı. Armada Bilgisayar’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Ingram Micro Bilgisayar’a ait hisselerin yüzde 100’ünün satın alımı yönetim kurulunca onaylandı. 31 milyon 354 bin 664 Türk Lirası olarak belirlenen hisse devir bedeli, devir işlemlerinin tamamlanmasından sonra ödenecek.

‘Armada’ ismini değiştirme kararı

2021 cirosu 303 milyon 545 bin 450 Türk Lirası olan Ingram Micro Bilgisayar, bilgisayar donanımı, yazılımı ve bileşenlerinin dağıtımını yapıyor. Dağıtımı yapılan ana markalar arasında Zebra, Symantec, Veritas, Honeywell, Solarwinds, Sophos, Microfocus, Forcepoint yer alıyor.

KAP’a yapılan açıklamanın devamında şunlar kaydedildi: “Ayrıca Yönetim Kurulumuz "Armada" isminin "Ingram Micro Bilişim Sistemleri Anonim Şirketi" olarak değiştirilmesine karar vermiş olup, bu değişiklik Genel Kurul'un ve yasal mercilerin onayına tabidir. Sürece ilişkin olarak ortaya çıkabilecek gelişmeler hakkında kamuoyu tarafımızca bilgilendirilecektir.”