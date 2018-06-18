Armada, Türkiye’den Nijerya’ya ilk yaş meyve-sebze ihracatını gerçekleştirdi

18 Haziran 2018

BEYZA COŞKUNTÜRK

İZMİR- Nijerya ve Türkiye’de ihracat, ithalat, proje ve gümrükleme faaliyetleri yapan Armada, Türkiye’den Nijerya’ya yaş sebze-meyve ihracatı gerçekleştiren ilk firma oldu. Verdikleri tüm hizmetlerde Türk ihracatçılarını ve Türk markalarını ön plana çıkarmaya çalıştıklarını söyleyen Armada Gemi Acentalığı ve Dış Ticaret ortaklarından Kenan Yalavaç, “Son olarak Nijerya’daki bir market zincirine Türkiye’den ilk defa yaş sebze-meyve gönderdik. Yıl sonunda konteynır bazlı gönderim yapmak istiyoruz” dedi.

Faaliyete 1995’te uluslararası taşımacılık alanında başladıklarını dile getiren Yalavaç, “1998’de Türkiye'den Nijerya’ya konteyner-proje-kargo yüklemeleri gerçekleştirerek, özellikle Batı Afrika'da, deniz- hava-karayolu taşımacılığı, depo ve antrepo, gümrükleme gibi lojistik hizmetleri vermeye başladık. Yine aynı yıl küçük operasyonlar halinde Nijerya’ya ihracatımız sözkonusu oldu. Daha sonra bu ülkede kalıcı bir şeyler yapmaya karar verdik ve dış ticarete yöneldik. Hali hazırda Nijerya Lagos’taki Apapa ve Tincan Limanlarında kapıdan kapıya hizmet veren tek Türk firmasıyız. Nijerya’ya makarna, tekstil, aydınlatma gibi ürünleri konteynır bazında gönderdik. Pazarın ihtiyacı olan ürünleri sattık. Yaptığımız işlerin yüzde 90’ını Türkiye’den ihracat oluşuyor. Türk ihracatçısını ön plana çıkarmayı hedefliyoruz. Sadece Nijerya’ya ihracat gerçekleştiriyoruz. Nijerya’ya hammaddeye dayalı ürün satmak istiyoruz” dedi.

Bir perakende zincirinin Türkiye’den süpermarket malzemeleri satın almaya karar vermesiyle Türkiye’den Nijerya’ya ilk defa meyve-sebze ihracatını gerçekleştirdiklerini söyleyen Yalavaç, “Firma Nijerya’nın çeşitli yerlerinde market açmaya karar vermiş. Görüşmelerimiz sonucunda Türkiye’nin süpermarket ürünleri tedariki konusunda tam anlamı ile bir cevher olduğunu ve tüm ürünleri tedarik edebileceğimizi, Türkiyede tek elden ürünleri tedarik edip kapılarına teslim edeceğimizi söyledik. Süpermarketin açılmasıyla, Türkiye’den Nijerya’ya yaş sebze-meyve ihracatı yapan ilk Türk firması olduk. Haftalık olarak, talebe göre 1-2 ton gönderim yapacağız” dedi.

Yaş sebze-meyveleri hava kargo aracılığıyla gönderdiklerini ifade eden Yalavaç, yıl sonuna kadar konteynır bazında gönderim yapmayı hedeflediklerini söyledi. Yalavaç, “Özellikle Nijerya’ya taze balık göndermeyi hedefliyoruz. Ancak fiyatları yakalamış değil. İzmir Çipurası ve İzmir Levreği’nin de ihracatını gerçekleştirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Projelerde hem ithalatçı hem ihracatçıyız

Gerçekleşen ve devam eden projelerinden bahseden Yalavaç, 2000’li yılların ortasından 2010’a kadar salça ve cam bardak satışında yoğunlaştıklarını söyledi. Yalavaç, “Bir firmayla fason üretim anlaşması yaparak, 2004’te Nijerya’daki ilk salça fabrikasını kurduk. 2008’in sonunda Çinlilerle fiyat rekabeti yapamadığımızdan bu tesisi kapattık. Ancak Nijerya pazarından çekilmeyi hiç düşünmedik, farklı alternatifler denedik. Değişen piyasa koşullarında proje satmaya başladık. Örneğin bir fabrika kurmak istiyorlar, biz araştırıyoruz; A’dan Z’ye kadar tamamen teslim ediyoruz. İhracatçısı da, ithalatçısı da biz oluyoruz. Nijerya’daki Armada International firmamız da orada gümrüklemesini yapıyor” dedi.

Nijerya’da tuz fabrikası kuracağız

Son olarak 2016’de bir tuz fabrikası kurarak teslim ettiklerini ifade eden Yalavaç, “Türkiye’den getirdiğimiz ürünlerle fabrika binasını kurduk. Türk mühendisler götürdük. Firmanın tuz bulmasına yardımcı olduk. Araştırmalarımız sonucunda Türkiye’den 30 bin ton tuz sattık. Yani tesisin taahhüdü yanında tedarikçiliği de yapmış olduk. Nijerya’da yeni bir tuz fabrikası projemiz daha var. 60 bin ton tuz hammaddesini ve makine ekipmanlarını Türkiye’den almak istiyorlar. Proje Eylül-Ekim gibi hayata geçecek” şeklinde konuştu.

İkinci projelerinin de Nijeryalı bir grubun tedarikçiliği olduğu bilgisini veren Yalavaç, “Bu kapsamda örneğin, büyük bir otelin tüm giydirmesini yapıyorlar. Listeyi bize veriyorlar, biz de dünyada bu ürünlerin fiyat kalite bazlı en efektif olanlarını araştırıp, sunuyoruz. Bu gibi durumlarda Türk ürünlerini öne çıkarıyoruz. Geçen yıl Türkiye’den büyük bir züccaciye ihracatı gerçekleştirdik” dedi.

Nijerya’daki firmaları Armada International’ın 1 milyon dolarlık maliyetle kereste fabrikası yatırımı yaptığını dile getiren Yalavaç, fabrikanın herşeyini Türkiye’den tedarik ettiklerini ve Türkiye’ye iroko kereste getirdiklerini söyledi. Yalavaç sözlerini şöyle sürdürdü: “Ayrıca Nijerya’dan yıllık 10 bin ton mangal kömürü ithalatı da yapıyoruz. Türkiye’nin belli bölgelerinde toptancılara veriyoruz. Onlarda büyük perakende zincirlerine satıyorlar.”