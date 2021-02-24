Armağan Portakal, kahvede dükkân yerine 'sanal'ı seçti

Pandemi, alışveriş alışkanlıklarımızı da değiştirdi. Kadın girişimci Armağan Portakal da, 2019 yılında kurduğu yerli kahve markası Blend1601’de geleneksel dükkan modeli ile değil e-ticaret ile büyümeyi tercih etti. Portakal, bir yılda cirosunu yüzde 400 artırdı. Kurduğu Torlak Çiftliği ile adını ilk kez duyuran Portakal, “Kahve dost gibidir” mottosuyla iki yıl önce yola çıktı.

Alper Ulus destek veriyor

Dünyaca ünlü zincir markaların arasında butik kahvesiyle rekabet eden Portakal, “Yeni ve özellikle yerli bir kahve markasıysanız, demlenirken verdiği kokunun, nefasetin ve içiminin de farklı olması gerekiyor. Kahve tutkunu olan biri bu farkındalığı görür ve hisseder. Hissettiler de... Çünkü çekirdeklerimiz, sadece shade grown yani doğal ortamında diğer bitkilerin zengin rayihasıyla yetişmiş, elle toplanan tam olgunlaşmış Arabica çekirdekleri. Ama kavrulması da önemli” dedi.

Armağan Portakal’a kahve yolculuğunda, dünyanın saygın kahve uzmanlarından Alper Ulus da eşlik ediyor. Çekirdek, filtre ve Türk kahvesi paketlerinde bir ilk olarak bu ünlü kavurmacının imzası bulunuyor.

‘E-ticaret, sanal dükkân gibi’

Armağan Portakal, “Tüketiciler, Torlak Çiftliği’nin ürünlerine 2016’dan beri internet üzerinden ulaşıyorlar. Bir dükkanım olsun hayalim olmadı, 2019’da kahveyi kurdum. Kimi tanıdıklarım ısrarla ‘ bu kez dükkanın mutlaka olmalı’ dedi. Yine açmadım, kafamdaki modele uygun değildi. E-ticareti sanal dükkanım olarak görüyorum” dedi. Portakal, “2020 yılı başında markama dijital ortamda yatırımlar yapmaya karar verdim. www. blend1601.com sitesini kurdum. Talep yoğundu. Sanal sistemin çökmemesi, sağlıklı işlemesi ve güvenliği önemliydi. Bu adımları attık. Görsellere önem verdim” diye konuştu. Portakal’ın hedefi e-ticaret yoluyla yurtdışına da satış yapmak.