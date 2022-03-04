Armis, 6’ncı yılında yatak pazarında 3’üncülüğe oynuyor

Leyla İLHAN



Artemis Halı ve Etrofil iplik markalarını bünyesinde bulunduran Acme Holding’in 2017 yılında pazara sunduğu Armis Yatak, hızlı yükselişini sürdürüyor. Kısa sürede günlük yatak üretimini 600-650 bandına çıkaran şirket, bu yıl günlük üretimini 950’ye çıkarmayı hedefliyor. Marka bu yatırımlarla pazarda 3’üncülüğe göz dikti.

Sektörde hızlı bir yükseliş grafiği sergileyen Armis Yatak’ın başında Acme Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Batallı yer alıyor. Aynı zamanda İstanbul Ticaret Odası’nda 18 yıldan bu yana meclis üyesi, son 5 yıldan bu yana da İstanbul Dünya Ticaret Merkezi’nin İstanbul Ticaret Odası’nı temsilen yönetim kurulu üyesi olan Tolga Batallı, Artemis Yatak’ın kuruluş öyküsünü şöyle anlattı: “Hem evlilikler, hem nüfus artışı hem de ihracat ayağı düşünüldüğünde Türkiye’de önemli bir alan olmasına rağmen metal yaylarla yapılması nedeniyle merdiven altı üretimin yaygın olduğu, markalaşma sürecinin geç gerçekleştiği bir pazar. ACME Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Batallı, “2017 yılında kurulan Armis Yatak’la hedefimiz Türkiye’de iyi bilinen bir yatak markası yapmak. Biz ilk kurduğumuz ilk hedeflediğimizden daha iyi bir noktaya geldik. Ondan sonra yıllık yüzde 110 gibi büyüdük.” dedi.

İhracat pazarını ikiye katlayacak

Kamunun elinde olduğu için Bellona ve İstikbal gurubunu ayrı tuttuklarında pazarda günlük 1200 yatak üreten bir firma olduklarını söyleyen Batallı, "Bizim şu an günlük üretimimiz 600-650 adetlere çıktı. Bu yıl sonunda yapacağımız yatırımla günlük sayıyı 900’e çıkaracağız. Böylece 6 yılda pazarda ilk 3 oyuncu arasına girmiş olacağız.” dedi.

Yatak, baza ve başlık üreten bir firma olarak robotlu üretim yaptıklarını belirten Batallı, “Bu yatırımla birlikte baza üretimimiz de 4 kata çıkardık. İhracatta ciddi bir talep var. 28 ülkeye ihracat yaparken bu yıl sayıyı yüzde 100 büyütmeyi hedefliyoruz. Böylece ciro içinde yüzde 15 ila 20 olan ihracatın payını artırarak yüzde 40 ihracat, yüzde 60 iç piyasa hedefliyoruz.” diye konuştu.

Satış noktalarını 750’ye çıkaracak

Korner ve showroomlarla 400 olan satış noktalarını da bu yıl içinde 750’ye çıkaracakları bilgisini veren Batallı, talep artışında halı sektöründeki başarılarının etkili olduğunu aktardı. Batallı,“Çünkü halı sektöründe kimseyi zarar ettirmedik. Ayrıca trendleri yakalamamız yatak pazarında da bizi başarılı ve cazip kıldı.” ifadelerini kullandı.

2022’de iç piyasada 450 milyon TL ciro yakalamayı amaçladıklarını aktaran Batallı, ihracatla birlikte 580 milyon TL gibi bir hedef planladıklarını kaydetti.

“Yatağa 20 bin TL vermeye başladık”

“Yatak odasının içinde hediye edilen bir ürün iken, konfor sağlıkta farkındalık ayrı bir alan haline getirdi. Yatağa bugün 3 ila 20 bin TL arasında para harcanır oldu” diyen Tolga Batallı, “Pazara girdiklerinde Türkiye’de markalı yatak pazarı sadece yüzde 22 idi. 10-15 yıl bu yataklar kullanılırdı. Avrupa ve ABD’de bu süre 5 ila 7 yıl arasında. Artık Türkiye’de yatağın bir sağlık ve konfor ürünü olduğunun anlaşılmasıyla, ondan sonra yatağa 3 bin ile 20 bin TL arasında paralar vermeye başladık.” şeklinde konuştu.

Artemis markasıyla halıda pazar lideri

İş hayatına ilk olarak İstanbul Elyaf’ı kurarak iplik ticareti işi ile girdiklerini söyleyen Tolga Batallı, “Sonra Aksu firmasının iplik makinalarını satın alarak, yün, angora, kaşmir iplik üreterek yüzde 98’ni ihraç ettik. Ayrıca özelleştirme ile TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarının Gaziantep ve Kilis illerinin lisansını aldık. 2011 yılında iç piyasada marka olmak için Artemis halıyı kurduk, bugün 1600 noktada satılan Artemis Halı ile Türkiye halı pazarında lider konuma geldik.” dedi.