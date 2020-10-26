Armut, 3 ülkede daha faaliyetlerine başlıyor

26 Ekim 2020

Online hizmet platformu Armut.com, yaptığı açıklama ile ekim ayı itibarıyla Polonya, Çekya, Macaristan'da hizmet vermeye başlayacağını duyurdu.

Açıklamaya göre, COVID-19’a rağmen büyüme stratejisi çerçevesinde çalışmalarına devam eden Armut.com, sene başında açıkladığı 3 yeni ülke hedefini ekim ayından itibaren hayata geçirecek. Global markası HomeRun ile İngiltere, Mısır, Romanya ve Suudi Arabistan'da operasyonlarını yürüten Armut, ekim ayı itibarıyla Polonya, Çekya, Macaristan pazarına da girecek.

Verilen bilgiye göre, HomeRun markasıyla dünyaya açılan Armut, gerek talep sayısı, gerekse hizmet veren hacmiyle büyümeye devam ediyor. Romanya’da geçen seneye göre yüzde 223 büyüyen firma, aynı şekilde Suudi Arabistan’da yüzde 111, İngiltere’de yüzde 86 ve Mısır’da yüzde 78 büyüme kaydetti.

Tüm dünyada hizmet veren sayısını geçen yıla göre yüzde 160 oranında artırarak profesyonel ağını genişletmeyi sürdüren Armut, bugün Türkiye dışında yaklaşık 30 bin hizmet vereni kullanıcılarla buluşturuyor.

"Türkiye’den yurt dışına teknoloji ihraç ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Armut.com Kurucu Ortağı Başak Taşpınar Değim, orta vadede EMEA bölgesinde liderliği hedeflediklerini belirterek, “Türkiye'den yurtdışına teknoloji ihraç eden bir teknoloji şirketi olmak bizi gururlandırıyor. Yurt dışındaki markamız HomeRun ile Romanya’da pazar lideri olduk. Geçen yıl HomeRun talepleri yüzde 253 büyürken, hizmet sayısı 13 kat arttı ve toplamda 669 farklı serviste hizmet verebilir duruma geldik. Hizmet veren sayısı da 2019 yılında yüzde 389 arttı. 2020 yılında bu büyümelerin de üzerine çıktığımızı görüyoruz. Bu da yaşadığımız zorlu koşullara rağmen gelecek dönemler için bize umut veriyor.” dedi.