Armut.com yılı yüzde 328 büyümeyle kapattı

Armut’un verilerine göre 2022 yılında en çok talep alan hizmetler; ev temizliği, evden eve nakliyat ve boya badana oldu.

2023 yılında, 14 ülke, 3 marka

Online hizmet alanında Türkiye’nin lider markası Armut. com, 2022 yılını değerlendirdi. Geçen bir yılda operasyonlarını büyüten, hizmet verdiği alanlara yenilerini ekleyen ve aldığı büyük yatırımla adından sıkça söz ettiren Armut, 2022 yılını yüzde 328 gelir büyümesiyle kapattı.

Armut.com 2022’de Avrupa liderliğine giden yolda hızla ilerledi. İtalyan rakibi ProntoPro ile birleşerek 15 milyon euro yatırım alan Armut.com, 2023 yılında birleşmeyle birlikte operasyonlarını 14 ülkede 3 marka ile devam ettirecek. Birleşme sonrasında Armut ve ProntoPro yaklaşık 4 binin üzerinde kategoride toplam 12 milyondan fazla müşteriye hizmet vermeye başladı. İki şirketin toplam hizmet veren sayısı da 1,4 milyona ulaştı. Yeni şirketin İstanbul ve Milan ofislerinde 17 farklı milletten oluşan 192 kişilik büyük bir ekip yer alıyor.

Bir milyon hizmet veren, 4 milyon 713 bin hizmet talebi

Armut.com’da son bir yılda 4 milyon 713 bin 46 hizmet talebi alındı ve platforma yeni eklenen hizmetlerin sayısında yüzde 50 artış yaşandı. Bu sene açılan yeni servislerden en çok ilgi görenler arasında şehirler arası motosiklet taşıma, saatlik oyun ablası ve online çift terapisi servisleri dikkat çekti. Yaşamın her anında, ihtiyaç duyulan her alanda Armut.com, 2022 yılında bir milyonu geçen hizmet veren sayısı ile ziyaretçilerine yeni yılda da destek olacak.