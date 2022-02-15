Armut’tan teklif iş modelinde komisyon almama kararı

Türkiye’nin önde gelen hizmet platformlarından Armut, teklif iş modelinde kazanılan işlerden aldığı komisyonu tamamen kaldırıyor.

670 binin üzerinde hizmet vereniyle tüm Türkiye’de faaliyet gösteren Armut, bu değişiklikle içinde bulunulan ekonomik koşullarda hizmet verenlerinin yanında olmayı, işlerini büyütmelerine yardımcı olarak maddi bir fayda sağlamayı amaçlıyor.

“Armut’u büyütmeye devam etmek istiyoruz”

Konuyla ilgili açıklama yapan Armut kurucu ortağı Erol Değim, “Amacımız her zaman müşterilerimizi en kaliteli ve güvenilir hizmet verenlerle buluştururken, hizmet verenlerimizin de işlerini büyütmesine ve online bir kariyer inşa etmelerine destek olmak oldu. Yıllar içinde teklif seçimi yapılan işlerden aldığımız komisyon oranını düzenli olarak azaltmaktaydık. Şu anda ise teklif seçimi yapılan işlerden alınan komisyonu tamamen kaldırıyoruz. Bu sayede, hem müşterilerimizin seçtikleri tekliflerde Armut garantisi kapsamında iş yaptırdıklarından emin olurken, hem de hizmet verenlerimize maddi olarak bir fayda sunmuş oluyoruz. Hizmet sektörünün online dönüşümünü sağlamak için uzun bir yola çıktık. Zamanla güncel gelişmelere ve bizim sağlayabileceğimiz desteklere göre gelir ve iş modellerimizde değişiklik yapmaya, müşterilerimiz ve hizmet verenlerimize en faydalı şekilde Armut’u büyütmeye devam etmek istiyoruz.” dedi.