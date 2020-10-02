Aroma, bu sezon da Bursaspor’un yanında

02 Ekim 2020

BURSA (DÜNYA) - Bursa’da doğan ve Türkiye’nin meyve suyu markası haline gelen Aroma, Bursaspor’a olan desteğini 2020-2021 sezonunda “Tozluk Sponsoru” olarak devam ettirdi. 4 yıldan bu yana farklı sponsorluklarıyla Bursaspor'u destekleyen Aroma, Türk sporuna, özellikle de Türk futboluna özel önem veriyor. Aroma ayrıca 2020 – 2021 sezonu boyunca, Bursasporlu futbolculara, ürünleriyle vitamin takviyesi de yapacak.

Türkiye’nin ilk meyve suyu firmalarından olan Aroma Bursa Meyve Suları ve Gıda Sanayi A.Ş., 1968 yılında Bursa’nın Gürsu ilçesinde kuruldu. Bugün, yılda işlediği meyve miktarı 125 bin tona ulaşan, Türkiye’nin önde gelen meyve suyu dolum tesislerinden biri olan Aroma, geniş bir ürün yelpazesine sahip. Bursa entegre tesislerinde yarı mamul ve mamul üretimi yapan Aroma, 2004 yılından beri Aroma Ömer Duruk Doğal Kaynak Suyu markası ile de su piyasasında yer alıyor.