Aroma, dünya gıda sektörünü buluşturan Gulfood'a katıldı

Dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçileri standında ağırlayan Aroma, fuar süresince yeni iş birliklerine imza atmayı hedefliyor. Fuar süresince birçok ürün tadımının yapıldığı Aroma standı, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. İhracatını yaptığı %100 ve nektar ürünlerinin yanında yeni içecek çeşitleri olarak Karpuz & Çilek, Muz&Çilek, Ananas ve Mango gibi yeni lezzetler sunuldu.

Aroma Satış, Pazarlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yrd. Ekrem Dolun, yeni ülkeleri ihracat ağına eklemeyi hedeflediklerini belirtirken, Aroma aynı zamanda son 2 yılda yaptığı yatırımlarla ilk defa doğal kaynak suyunu ve limonatayı çevreye duyarlı, yenilenebilir kaynaklardan üretilen ve geri dönüştürülebilen 330 cc karton ambalajında sunarak iklim, doğa ve insanlar için yenilikçi ürünler yarattı. Bunun yanında sağlık ve form segmentinde tüketici beklentilerine cevap veren fonksiyonel içecekler kategorisinde sunduğu ve doğal kaynak suyu ile ürettiği Vitaminli içeceklerinin lansmanını gerçekleştirdi.

5 farklı çeşitte, vitaminlerle ve doğal meyve aromaları ile zenginleştirilmiş, koruyucu içermeyen, sağlığa katkı sağlayan içimi keyifli fonksiyonel ürünlerini daha fazla noktada tüketicilerle buluşturmak üzere fuarda tadım ve tanıtımını yaptı. Gerçekleştirdikleri fuar katılımlarıyla sektördeki yeni açılımları takip etme, müşteri taleplerini gözlemleme ve yeni ürünlerinin pazarda tanıtımını yapma hedeflerini gerçekleştirmek istediklerini belirtti.