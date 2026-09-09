Aroma’da konkordato süreci sona erdi

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Aroma’nın yaklaşık iki yıldır devam eden konkordato süreci tamamlandı. Şirketin konkordato sürecinden kendi iradesiyle çıkma yönündeki talebi, 9 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen duruşmada sonuçlandı.

Şirket, konkordato süreci boyunca üretim, tedarik ve ticari faaliyetlerini sürdürürken finansal ve operasyonel yapısının yeniden düzenlenmesine yönelik çalışmalar yürüttü. Süreç, konkordato komiser heyetinin gözetiminde ve ilgili mahkemenin denetiminde gerçekleştirildi.

Bu dönemde şirketin yönetim sorumluluğu, Duruk ailesini temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Duruk ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Onur Duruk tarafından üstlenildi. Yeniden yapılanma kapsamında verimliliğin artırılması, kurumsal yapının geliştirilmesi, yeni ürünlerin hazırlanması ve ticari büyümeye yönelik çalışmalar yürütüldü.

Aroma, konkordato sürecinde müşteri ilişkileri ve marka çalışmalarının yanı sıra üretim ve operasyon süreçlerine yönelik çalışmalarını da sürdürdü. Sürecin tamamlanmasıyla birlikte şirket, yeni dönem hedeflerine odaklandı.

Yeni dönemde büyüme hedefleniyor

Aroma Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Duruk ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Onur Duruk, sürecin tamamlanmasının ardından yaptıkları ortak değerlendirmede, konkordato döneminde şirketin yanında olan çalışanlara, kamu kurum ve kuruluşlarına, finansal kuruluşlara, tedarikçilere, bayilere, müşterilere ve iş ortaklarına teşekkür etti.

Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Duruk ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Onur Duruk, yeni dönemde üretim faaliyetlerinin sürdürülmesi, yeni ürünlerin geliştirilmesi ve pazardaki faaliyetlerin artırılmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini bildirdi.