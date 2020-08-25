Arslan Kaynak Metal, ciroda yüzde 30 büyüyecek

25 Ağustos 2020

Arslan Kaynak Metal firma sahibi Osman Arslan, sektörde 1980 yılında beri faaliyet gösterdiklerini ifade ederek, ağırlıklı otomotiv olmak üzere, beyaz eşya, havalandırma ve mutfak malzemeleri sektörlerine parça tedariki yaptıklarını söyledi.

İçerisinde bakır alaşımı bulunan bütün yan sanayi ürünlerini yapabilecek potansiyele sahip olduklarına işaret eden Arslan, “2019 yılında ekonomideki global olumsuzluklar doğrultusunda beklediğimiz hedefleri yakalayamadık. Yaşanan daralmaya rağmen çalışmalarımıza devam ettik. Bu durgunluk döneminde kendi içimizde iyileştirmelere gittik. 2020 sonunda hem ciro hem de iş hacminde yüzde 30 büyümeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda pazar araştırmalarımız sürüyor.” diye konuştu.

“Personel çıkarmayı düşünmedik”

Kriz dönemlerinde personel anlamında daralmaya gitmediklerini ifade eden Arslan, “Çünkü personel çıkarmanız demek yaptığınız üretimlerde kalitenin düşmesi anlamına geliyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Metal ve kaynak alanında alaşım işleme süreçlerinin iyi bir şekilde yönetilmesi gerektiğinin altını çizen Arslan, yerli otomobilde seri üretim sürecine geçilmesiyle birlikte önemli bir ivme yakalayacaklarını kaydetti. Özellikle yerli otomobilin piyasaya girecek olmasının kısa ve orta vadeli hedeflemeler doğrultusunda birçok sektöre ivme kazandıracağını söyleyen Arslan, “Yerli otomobilin seri üretim süreçlerinde kullanılması planlanan punta kaynakların tedarikine talibiz. Seri üretim aşamasına geçilmesiyle birlikte birçok sektör bundan olumlu yönde faydalanacaktır.” diye konuştu.

Diğer taraftan yaşadıkları en büyük sorunlardan birisinin kalifiye personel temini olduğuna işaret eden Arslan, “Şu anda meslek liselerinde mezun olan birçok öğrenci sektördeki yeterlilikleri karşılamıyor. Bu durum üretim süreçlerinde firmaların hem maliyet hem de zaman açısından ciddi sorunlarla karşılaşmasına neden oluyor. Sanayicilerle liselerin ortak projeleri hayata geçirmesi bu bağlamda son derece önemli.” ifadelerini kullandı.

İhracatı artırmak istiyor

Toplam ciro içerisinde firmalarının ihracat payının yüzde 35 civarında olduğuna dikkat çeken Arslan, şunları kaydetti: “Almanya, Hollanda, Fransa gibi ülkelere yaptığımız ihracatlar var. Firma olarak ihracat yaptığımız ülke sayısını artırmak istiyoruz. Bu kapsamda otomotiv sektöründeki ana üreticilerin yan parça alanında tedarikçi listelerine girebilmek adına çalışmalarımız devam ediyor. Müşteri portföyümüzü çeşitlendirme için pazar araştırmaları yapıyoruz. Bunun dışında firmaların özel isteklerine göre kendi alanımızda çeşitli üretimlerde gerçekleştiriyoruz.”

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