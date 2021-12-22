Artan siber güvenlik riskleri tek noktadan yönetilecek

Şirketlerin faaliyetlerine verimlilik kazandıran dijital dönüşüm, siber güvenlik risklerini de artırıyor. Siber saldırılardaki yükselmenin yarattığı tehdit, şirketleri siber güvenlik hizmeti almaya yöneltiyor. Küresel SOAR (Güvenlik Düzenleme, Otomasyon ve Müdahale) pazarının 2024’e kadar yıllık yüzde 15,6'lık bileşik büyüme ile 1.8 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Pazardaki yüksek büyüme beklentisi, yeni iş birliklerini beraberinde getiriyor. Küresel BT distribütörü Axoft, bağımsız güvenlik sağlayıcısı Siemplify ile ortaklığını Türkiye pazarına taşıyacağını, bu kapsamda şirketlerin her büyüklükteki siber tehditlere daha hızlı ve daha hassas yanıt verebilmelerini sağlayacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, tüm satış faaliyetlerini Axoft'un destekleyeceği Siemplify SOAR platformu ile işletmelerin siber güvenlik yönetimini tek noktadan yapması sağlanacak. SOAR platformu ile şirketler verilerini güvenli kaynaklarda toplayarak siber tehditlere karşı kendilerini koruma altına alabilecek.

"Siber saldırılara karşı otomasyon iyi niyetli bir silah"

Otomasyon ve orkestrasyonun siber güvenlik operasyonlarının temel yetkinlikleri haline dönüştüğünü belirten Axoft Stratejik Geliştirme Direktörü Evgeniy Kurtukov, konuyla ilgili şunları kaydetti: “Siemplify bu yeteneğiyle, şirketlerle siber güvenlik ortaklığı kurarak tehditlere karşı savunma gücü kazanılmasının yolunu açıyor. Şirketlerin siber güvenlik tehditlerine karşı hızlı tepki vermelerini sağlayan otomasyon yeteneğini, Güvenli Operasyon Merkezi adı altında SOAR platformunda buluşturduk. Yaptığımız çalışmalarda Güvenli Operasyon Merkezi’nin otomasyon yetkinliğini artırdığını tespit ettik. Bilgisayar korsanlarının çok sayıda otomasyon aracı kullanarak gerçekleştirdiği saldırılara karşı verilen mücadelede otomasyon, iyi niyetli bir silah işlevi görüyor.”

"Dijitalde güvenli bir alan yaratıyor"

SOAR platformu ile şirketlerin tüm siber güvenlik tehditlerini aynı anda yönetebildiklerini belirten Evgeniy Kurtukov, “Platform ile şirketlere sadece oluşabilecek siber saldırılara karşı savunma gücü kazandırmıyor aynı zamanda dijitalde güvenli bir alan yaratıyoruz. Şirketlerin siber güvenliğini garanti altına alıyoruz. Bu yaklaşımımızla oluşabilecek tehditleri önceden görerek operasyonlarımıza zaman ve hız kazanıyoruz.” dedi.

"Buluttan aldığı güçle yerel operasyonları şekillendiriyor"

İş birliğine ilişkin değerlendirmede bulunan Siemplify EMEA Bölgesi (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) Kanal Satış Direktörü Mark Mcdaid de, “Ekibimizin bir parçası olarak gördüğümüz Axoft ile faaliyet alanımızı genişleterek MSSP (Yönetilen güvenlik hizmetleri sağlayıcısı) pazarında yer alan dünya çapındaki kurumsal şirketlere odaklanacağız. Oluşturduğumuz Siemplify Güvenlik Operasyonları Platformu ile bulut teknolojilerinden aldığımız güçle yerel operasyonlarımızı şekillendiriyoruz. Bu sayede oyun kitaplarını ve vaka yönetimini standart SOAR güvenlik hizmetlerinin ötesine taşıyarak etkileşimli araştırma, kriz yönetimi, yerleşik iş zekası gibi uygulamalarımızla derinleştiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

"Güvenlik operasyonları iş dünyasındaki değişimle birlikte yeniden tasarlanıyor"

Türkiye’de hız kazanan dijital dönüşüm faaliyetlerinin Siemplify Güvenlik Operasyonları Platformu’na yönelik talepleri artırdığını söyleyen Mark Mcdaid, “Türkiye'deki faaliyetlerimiz uluslararası pazarlardaki etkinliğimizi artırmaya yönelik stratejimizin önemli bir parçasını oluşturuyor. Pandeminin çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve kurumsal ekosistemler üzerinde yarattığı konum bağımsızlığı, şirketlerin siber güvenliğinin korunmasında daha fazla uygulamayı bir araya getiren yeni sürümler geliştirmeyi zorunlu kıldı. Yeni sürümlerimizi şirketlerin artan güvenlik ihtiyaçlarına göre şekillendirerek tasarlıyoruz. Otomasyon ve düzenleme, modern güvenlik operasyonlarında temel yetenekler haline dönüştü. Otomasyon ile analistleri tekrar eden, sıkıcı görevlerden kurtararak şirketlerine katma değer sağlayabilecekleri verimli işlerde çalışmalarını, üst düzey görevlerde yer almalarını sağlıyoruz.” diye konuştu.

B2Press’in katkılarıyla...