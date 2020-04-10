Artan talep Yayla Agro’yu kesintisiz üretime geçirdi

10 Nisan 2020

Filiz COŞKUN

ANKARA - Koronavirüs gerek günlük yaşamı gerekse tüketim alışkanlıklarını ciddi ölçüde değiştirdi. Salgın önlemleri sebebiyle birçok sektörde üretim durma noktasına gelirken gıda gibi bazı sektörler ise vardiya arttırdı.

Ambalajlı bakliyat ve ısıtılarak tüketime sunulan hazır yemek üretimi gerçekleştiren ve 100 ülkeye ihracat yapan Yayla Agro, koronavirüs sebebiyle artan talebi karşılayabilmek amacıyla 24 saat çalışma esasına geçti. Yayla Agro Pazarlama Direktörü Faruk Ildır, DÜNYA’ya yaptığı açıklamada bu süreçte hazır gıda ürünlerine olan talebin eskiye göre yüzde 400, ambalajlı bakliyata olan talebin ise yüzde 50 artış gösterdiğini söyledi.

Ildır, özellikle pişmiş yemeğe ulaşımda sıkıntı yaşayan kamu çalışanları başta olmak üzere her kesime yardımcı olabilmek için hazır yemek fabrikasını tam kapasiteyle çalıştırdıklarını aktardı.

“Tüketiciler 3-4 aylık stok yaptı”

Tüketicilerin virüs etkisiyle normalin üstünde gıda ürünü satın alarak, 3-4 aylık ihtiyaçlarını karşılayacak kadar stok yaptıklarını tahmin ettiklerini belirten Ildır, virüsün yayılmasıyla birlikte gerek yurt içi gerekse yurt dışı hammadde maliyetinin yüzde 20 civarında arttığı bilgisini verdi. Ildır, buna karşılık süreci desteklemek adına perakende noktalarında satış fiyatlarının artırılmadığını aktardı.

“Gümrük vergisi sıfırlanmalı, stok desteği verilmeli”

Piyasada arz güvenliğinin sağlanabilmesi için net ithalatçı olunan ürünlerde gümrük vergisinin düşürülmesi veya sıfırlanması gerektiğini dile getiren Ildır, salgının uzaması halinde işletmelerin sermaye ve operasyonel güçlerinin önemli zarar göreceğini ifade etti.

Yine olası bir uzama durumunda firmaların bu sürece yeterli stokla girmeleri gerektiğinin altını çizen Faruk Ildır, “Bundan dolayı işletmelerin stok yapısını ayarlayabilmesi için gıda şirketlerine stok finansmanında kolaylıklar sağlanması ve bu tedbirin hızlı şekilde uygulanması temel gıdaya erişim için çok önemlidir” diye konuştu.

Ankara, Mersin, Çankırı ve Balıkesir fabrikalarında yaptıkları üretimin, 20 binden fazla noktada tüketici ile buluştuğunu dile getiren Ildır, 2019 yılında yüzde 15 artırarak 650’ye ulaştırdıkları istihdamın bu yıl da çift haneli artacağını kaydetti. Ar-Ge merkezlerinde geliştirdikleri 10 farklı ürün kategorisinde hizmet verdiklerini bildiren Ildır, 2016 yılında 30’dan fazla sağlıklı dünya bakliyatını Yayla Gurme altında topladıklarını, 2017’de ise 15 dakikada hazır hale gelen sebzeli bulgur üretimine başladıklarını belirtti. Faruk Ildır, bu kategoride, 2 dakikada ısıtılıp yenebilen yemek ve haşlanmış ürün ile çorba ve sebzeli pirinç gibi ürünlerinin de bulunduğunu söyledi.

Halen 50 ülkeye ihracat yaptıklarına değinen Ildır, son dönemlerde Avrupa’dan ciddi talep geldiğini, buna karşılık önceliklerinin Türkiye’nin ihtiyacını karşılamak olduğunu ifade etti.