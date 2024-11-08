Artaş Holding, 10 projesiyle Suudi turuna çıkıyor

Artaş Holding, 11-14 Kasım 2024 tarihlerinde Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde gerçekleştirilecek Cityscape Global Suudi Fuarı’na 10 projesiyle katılıyor.

Yarım asra yaklaşan tecrübesi ve güçlü kurumsal yapısıyla Avrupa Konutları’nı Türkiye’nin konut markası haline getiren Artaş Holding, üst düzey kaliteye sahip projelerini uluslararası arenada tanıtacak. İstanbul Ticaret Odası (İTO) organizasyonuyla fuarda yerini alacak olan Artaş Holding, yeni iş birlikleri için de yatırımcılarla görüşmeler sağlayacak.

Avrupa konutları rüzgarı Riyad’da esecek

Gayrimenkul sektöründe hayata geçirdiği projeler ve üst düzey müşteri memnuniyetiyle Avrupa Konutları’nı Türkiye’nin konut markası haline getiren Artaş Holding, İstanbul’un gözde lokasyonlarında konumlandırdığı Avrupa Konutları Çamlıvadi, Avrupa Konutları Saklıvadi, Avrupa Konutları Şişli, Avrupa Residence Yamanevler, Avrupa Konutları Esentepe, Avrupa Konutları Ata, Avrupa Konutları Yenimahalle, Artaş Ticaret ve Sanayi Merkezi, Tema İstanbul 2 ve Vadistanbul’a komşu lokasyonda hayata geçecek Orman ve Kemer projeleriyle fuardaki yerini alacak.

Vadistanbul’a komşu yeni projenin maketi görücüye çıkacak

Sahip olduğu dinamiklerle İstanbul’un en özel projeleri arasında yer alan ve şehrin yeni buluşma noktası haline gelen Vadistanbul’a komşu lokasyonda hayata geçirilecek olan yeni projenin maketi, ilk kez Cityscape Global Suudi Fuarı’nda ziyaretçilerle buluşacak. Yerli-yabancı yatırımcılar tarafından merakla beklenen projenin ayrıntıları da ilk kez bu fuarda paylaşılacak.

Binlerce ziyaretçi, yeni iş fırsatları

300’den fazla firmanın katılacağı ve toplamda 160 binden fazla ziyaretçinin katılım göstereceği Cityscape Global Suudi Fuarı, Suudi Arabistan’ın Vizyon 2030 stratejisi ile gayrimenkul sektörünün en önemli fuarı olarak göze çarpıyor. Prestijli projeler, dünyaca ünlü müteahhit firmalar ve global yatırımcıları tek çatı altında buluşturacak olan fuarda Artaş Holding standının yoğun ilgi görmesi bekleniyor.