ARTENPRENEUR'den bağımsız sanatçılara ücretsiz girişimcilik eğitimleri

Dijital teknolojilerin günlük hayatımızdaki nüfuzunun artmasıyla birlikte sanat dünyasının pratikleri değişirken, sanatçılar arası rekabet de ivme kazanıyor. Hızla büyüyen sanat camiasında bir kuruma bağlı olmadan çalışan bağımsız sanatçılar, eserlerini sanatseverle buluşturmak ve yeterli maddi kaynaklara sahip olabilmek için girişimciliğe soyunuyor.

Yayın hayatına yeni başlayan ARTENPRENEUR platformunun, kültür endüstrisinde faaliyet gösteren bağımsız sanatçıların işlerini daha iyi yönetebilmeleri için ihtiyaç duydukları becerileri geliştirmeleri adına girişimciliğe dair birçok ücretsiz eğitim videosu sunduğu bildirildi.

Bağımsızlık kavramının, internetin sunduğu fırsatlarla birlikte sanat dünyasında yaygınlaştığını ve bu dönüşümün herkesin kolayca dahil olduğu büyük bir rekabet ortamını da beraberinde getirdiğini belirten ARTENPRENEUR Kurucusu Funda Lena, “Dijitalleşme, bir sanatçı için özgür üretime giden yola kapı aralarken, sanatçının eserlerini erişebilir kılmak için geçmişte yapımcı ve yayıncı gibi kişilerin yerine getirdiği görevleri de kendisinin üstlenmesi gerekliliğini doğuruyor. Biz de bu alanda yetkinliklere sahip olmayan bağımsız sanatçıların yeterli donanıma sahip olması için hazırladığımız girişimcilik eğitim portalı ARTENPRENEUR’deki eğitim serilerimizle, sanatçıların girişimcilik becerilerini artırıyoruz. Bu sayede hem işlerini stratejik şekilde yönetebiliyor, hem de toplum nezdinde daha geniş etki yaratabiliyorlar.” dedi.

Kültürel kimliğin mihenk taşı: Bağımsız sanatçılar

Bağımsız sanatçıların kültürel ifade çeşitliliğinin en önemli kaynağı olduğunu aktaran Funda Lena, “Bağımsız sanatçılar, ana akımdaki popüler ve standart türlerin dışında, daha zengin ve deneysel eserler ortaya çıkardıkları için kültürel çeşitliliğin mihenk taşını oluşturuyor. Bağımsız sanatçıların önemi kritik olsa da ana akım kurumların satış, pazarlama, markalaşma konularındaki yetkinliklerine aynı ölçüde sahip olmamalarından dolayı dijitalleşmeyle artan rekabette izleyicilere ulaşmakta zorlanıyorlar. Biz de ARTENPRENEUR platformu olarak girişimciliğe dair sunduğumuz eğitimlerle hem bağımsız bir sanatçının bu zoru aşabilmesini, hem de kültür çeşitliliğimizin korunmasını sağlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bağımsız sanatçılar girişimci oluyor

Bağımsız bir sanatçının kendine kariyer yolculuğu çizebilmesi için eser üretmenin yanı sıra, mesleğini bir start-up gibi görmesi ve bir girişimci donanımına sahip olması gerektiğinin altını çizen Lena, portallarındaki eğitim yelpazesini şu sözlerle anlattı: “Dijitalleşmenin sanat dünyasında yaygınlaşmasıyla birlikte rekabetin hız kazanması bağımsız sanatçıların yolunu engebeli kılıyor. Sanatçının bu aşamada sadece ürettiği takdirde başarılı olması neredeyse imkansız hale geliyor. Tam da bu nedenle sanatçılar için platformumuzda sanat yönetimi, markalaşma, pazarlama, telif hakları hukuku, sanat ve teknoloji, sponsorluk ve kaynak geliştirme, işbirliği kurma gibi alanlarında birçok eğitim videosu sunarak onların kariyer yolculuklarında sağlam adımlarla ilerlemeleri için destek oluyoruz.”

Girişimcilik eğitimleri 2022 sonuna kadar ücretsiz olacak

Ders videolarının uzman eğitimciler tarafından hazırlandığını belirten Funda Lena, sözlerini şu şekilde sonlandırdı: “Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü desteğiyle Haziran 2022’de yayına açtığımız portalımızdaki ders videolarını yıl sonuna kadar ücretsiz sunacağız. ARTENPRENEUR platformumuzla sanatçıların girişimci kimliği kazanarak kendi maddi kaynağı oluşturup eserlerini sanat izleyicileriyle buluşturmalarına ve kültürel kimliğimizin özgün üretimlerle şekillenmesine katkıda bulunduğumuz için mutluluk duyuyoruz. Bu alandaki çalışmalarımızı da gelecek dönemde çeşitlendirmeyi planlıyoruz.”

B2Press’in katkılarıyla...