Artpan, yurtdışında acenteyle yaygınlaşacak

16 Mayıs 2019

Kapı kasa ve pervaz sistemleri, cam çıtaları ve süpürgelikleri gibi tamamlayıcı ürünlerin entegre imalatını yapan Artpan, doğal ahşap kaplamalı kapı yüzeylerinin ise ithalatını yapıyor. Yurtdışında acenteler kurarak, ihracatı artırmak istediklerini söyleyen Gönen Gürler firma Yönetim Kurulu Üyesi Cem Gürler, bugün itibariyle 20 ülkeye ürünlerini gönderdiklerini söyledi. Dış pazarda daha etkin bir rol almak istediklerini belirten Gürler, 2018 yılında pazarlarına Gürcistan, Azerbaycan, Fas, Mısır, Kosova, Arnavutluk gibi ülkeleri eklediklerini bildirdi. 2019 yılında Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Balkan ülkelerini hedef olarak belirlediklerini aktaran Gürler, “Pasifik ülkelerine yönelik de fizibilite çalışmalarımız var. Bir yıl içinde üretimin yüzde 25’ini, üç yıl içinde de yüzde 40 ila 50’sini ihraç etmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

"Kaliteyi tercih edenlerle çalışıyoruz"

İç pazarları hakkında da bilgi veren Cem Gürler, “İç piyasada kendi ürün grubumuzda ürün ve hizmet kalitesi ile oldukça beğenilen ve tercih edilen bir marka olarak Türkiye genelinde 78 ilde 2 binin üzerinde üretici ve 500’ün üzerinde seçkin showroomda ürünlerimiz var. Orta ve üst segmente hitap eden malzeme ve işçilik kalitesine önem veren seçkin iç oda kapısı üreticileri ile çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yapılan Ar-Ge çalışmaları hakkında da bilgi veren Gürler, “Mobilya ve ev dekorasyon trendlerini ve müşterilerimizin beklentilerini dikkate alıyoruz. Pazar dinamiklerini sürekli etüt ederek yeni ürün, model, tasarım ve kaplama ve renk seçeneklerini geliştiriyoruz.” diye konuştu.

Hedef pazarlara yönelik ürün çalışmalarının da devam ettiğini kaydeden Cem Gürler, “Derin göbekli, üç boyutlu, klasik tarzda kabartma çıtalı ve özellikle son dönemde trend olan avangart tarzda ürünler istenilen A plus villa ve rezidans projelerine yönelik geliştirdiğimiz Ottoman serisi ürünlere yeni model ve tasarımlar eklemeye devam ediyoruz” diye konuştu.