Artuk Aviation, savunma ve havacılık için titanyum parça üretti

Yüksek mukavemet ve nispeten hafif olması sebebiyle titanyum alaşımlarının havacılıkta oldukça yaygın kullanıldığını belirten Artuk Aviation Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Önder Artuk, bu doğrultuda, Artuk Aviation üretim proseslerinin odağına Ti6Al4V gibi titanyumun eklemeli üretimde en yaygın kullanılan alaşımlarında üretim yaptıklarını ifade etti.

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi’nde kurduğu fabrikada eklemeli imalat teknolojileri, savunma, havacılık ve biyomedikal sektörü için titanyum parça üretmeye başladıkları bilgisini veren Artuk, “Katma değeri yüksek ürünlerle ihracata odaklanan Artuk Aviation, uluslararası havacılık firmalarına uçak motoru ve uçak iniş takımlarının parçalarını üretecek.” diye konuştu.

Artuk Aviation’ın fabrika kurulumunun dünya standartlarına uygun biçimde gerçekleştirildiğini kaydeden Önder Artuk, üretim süreçleri ile ilgili şu bilgileri verdi: “ISO 9001-2015, AS9100, Part 21, SHT-21, AQAP 2110 gibi ulusal ve uluslararası havacılık seviyesi kalite standartları dikkate alındı. Bu sayede, ulusal ve uluslararası havacılık otoriteleri tarafından gerçekleştirilecek olan sertifikasyon denetlemelerinde zaman kazanılması amaçlandı. Ayrıca, Afyonkarahisar’ın Türkiye üzerinde bir transport merkezi olması ürettiğimiz parçaların transferi aşamasında işlerimizi kolaylaştırıyor.”

“Inconel ve alüminyum gibi diğer malzemelerden üretim yapabiliyoruz”

Önder Artuk, titanyum alaşımlarının yanı sıra inconel, alüminyum gibi diğer malzemelerden de üretim yapabildiklerini ifade etti. Artuk, fabrika donanımı ve yetişmiş insan kaynağı ile motor içinde yer alan sıcak bölge parçalarının da nikel tabanlı alaşımlardan olan inconel türevleri ile de üretebildiklerini söyledi.

Eklemeli imalat teknolojilerinin tıp, dişçilik, havacılık ve uzay sanayi, otomotiv, kuyumculuk gibi birçok sektörde kullanımının tüm dünyada yaygınlaştığını aktaran Artuk, “Türkiye’nin Endüstri 4.0 sanayi devrimini tam anlamıyla gerçekleştirmesi, yüksek gelirli ekonomiler arasına girebilmesi için yüksek teknolojili üretime geçiş yapması gerekiyor. Titanyum, inconel gibi alaşımlar sağlam, ısıya dayanıklı ve mukavemet/ağırlık oranı en yüksek metallerden. Bu yüzden havacılıkta tercih ediliyor. Eskiden yurtdışından aldığımız ürünleri şimdi Türkiye'de üretip dünyaya satabilecek bir durumdayız. Bunu da Afyonkarahisar'da gerçekleştiriyoruz. Ürettiğimiz parçaların yüksek performans gerektiren iniş takımı, uçak motorları ve füze sistemleri gibi yerlerde kullanılıyor. İlerleyen süreçte ihracat kanalımız da başlayacak.”

Bünyesindeki eklemeli imalat tezgah altyapısının dünyanın ileri gelen uçak motoru, gövde ve platform üreticileri tarafından da kullanılan altyapı ile aynı olduğunu belirten Önder Artuk, “Ayrıca bilgisayar destekli tasarım faaliyetlerimizde dünyanın önde gelen yazılımlarını bünyemize aldık. Parçaların mukavametinden taviz vermeksizin ağırlıklarını azaltmada yardımcı olan topoloji optimizasyonu çalışmaları da aynı bakış açısı ile devam ediyor.” dedi.

İleri mühendislik çalışmalarına da katkı sunuyor

Havacılık sektörü kadar siparişlere dayalı olarak medikal sektöründen de rağbet gördüklerini anlatan Artuk, “Firmamızdaki mühendislik ve üretim kabiliyetleri, medikal firmaların ihtiyaçlarını da karşılıyor. Bu kapsamda, Artuk Aviation medikal sektöründe yurtdışına bağımlılığın azaltılması amacıyla birçok çalışmalar gerçekleştirdi. Kendi mühendislik birikimiyle üretim proseslerini değiştirerek ağırlık azaltımı ve mukavemet artırımı çalışmalarını hayata geçirdi ve medikal ürün gereksinimlerini karşıladı. Eklemeli imalat yönteminin kazandırdığı esneklik ile kişiye özel üretim (Customized product) konusunda da ikili işbirliğine dayalı çalışmalarımızın olduğunu bildirmek isteriz.” yorumunda bulundu.

Artuk, ayrıca hava araçları parçalarının yorulmalarını anlık ölçen tasarım (Artuk Smart Structural Part) uluslararası patent başvurularıyla ileri mühendislik çalışmalarına da katkı sunduklarını vurguladı.

Türkiye’nin konumu, havacılıkta şirketlere fırsatlar sunuyor

Dünya sivil havacılık ve savunma sektöründeki yatırım miktarları ile ciro ve kârlılık rakamlarının diğer sektörlerden ciddi anlamda pozitif ayrıştığını vurgulayan Önder Artuk, “Türkiye’nin dünya ile entegre olabilmesi için sivil havacılık ve savunma sanayine yönelik yatırımlar önem taşıyor. Türkiye konumu itibarıyla havacılık sanayi üretimi, bakım ve onarım hizmetleri bakımından da kontak noktası olabilir. Türk şirketler için ciddi fırsatlar var. Bu alana yatırım yapanlar kazanacak. Bu pazardan biz de pay almaya çalışmalıyız.” dedi.