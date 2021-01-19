Artuk Aviation'dan Afyon'a yatırım

Hatice Aydoğan ÖZSÖKMEN

AFYONKARAHİSAR - Sivil ve askeri havacılık ile biyomedikal sektörüne odaklanan ve 2022 yılında tam kapasite ile faaliyete geçecek olan Artuk Aviation, beş yıl içinde Türkiye’nin ilk 500 şirketi arasına girmeyi hedefliyor.

Eklemeli imalat teknolojisi ile 30 mikron kalınlığında titanyum parçalar işleyen şirket, medikal ve tıbbi ürünler pazarına da girmeye hazırlanıyor. Bugüne kadar 10 milyon liralık yatırım yapan şirketin toplam yatırım miktarı ise 50 milyon lirayı bulacak. Tamamı Türk mühendis, bilim insanı ve akademisyenlerden oluşan deneyimli bir ekibin koordinasyonunda kurulduğu belirtilen Artuk Aviation, Afyonkarahisar’daki sanayi yapısının sivil havacılık ve savunma sanayi gibi katma değeri yüksek bir alana yönelmesine öncülük etmeyi hedefliyor.

Şirketin kurucusu ve Genel Müdürü Önder Artuk, bu tür büyük ve katma değeri yüksek yatırımları Anadolu’ya taşımak, sanayi üretimi ve iş gücü kapasitesini güçlendirmek gerektiğine dikkat çekerek şunları söyledi: “Afyonkarahisar’ın üretimlerini küresel pazarlara taşıyarak, bölge kalkınmasında lokomotif sektör olarak ülkenin rekabet gücünün de artırılmasını amaçlıyoruz. Dünyada ihracat odaklı, katma değeri yüksek olan ilaç, medikal, savunma ve havacılık sektörüne yönelik yatırımlar gelecek vaad ediyor. Çok büyük bir ticari pazar olan savunma ve havacılık sektöründe dünyaya göre henüz hak ettiğimiz yerde değiliz. THY, TUSAŞ, TEI ve TUBİTAK bu sektörün liderleri olarak dünyaya kapı açıyorlar.”

Türkiye merkez olabilir

Dünya sivil havacılık ve savunma sektöründeki yatırım miktarları ile ciro ve kârlılık rakamlarının diğer sektörlerden ciddi anlamda pozitif ayrıştığını vurgulayan Artuk, “Türkiye’nin dünya ile entegre olabilmesi için sivil havacılık ve savunma sanayi sektörüne yönelik yatırımlar önem taşıyor. Türkiye konumu itibariyle havacılık sanayi üretimi, bakım ve onarım hizmetleri bakımından da kontak noktası olabilir. Türk şirketleri için ciddi fırsatlar var. Bu alana yatırım yapanlar kazanacak. Bu pazardan biz de pay almaya çalışmalıyız.” diye konuştu.



Türkiye’de bu alanda çalışan firmaların ofset anlaşmalarından çok büyük faydalar sağlayabileceği ve ancak bu alana yatırım yapan yerli firma sayısının yeterli olmadığının da altını çizen Artuk, Türkiye’nin ilk özel sektör tarafından gerçekleştirilen eklemeli imalat teknolojisiyle üretim yapacak, yerli sermayeli savunma ve sivil havacılık şirketi olan Artuk Aviation’ın geleceği havacılık ve uzayda gördüğünü ve yatırıma devam edeceklerini kaydetti.

Üniversitelerle iş birliği yapıyor

Zafer Teknopark’ın ortağı olan şirketin, Türkiye’de üniversite-sanayi iş birliğinin başarılı bir örneği olduğunu da dile getiren Önder Artuk, Afyon Kocatepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Teknoloji Fakültesi ve Teknopark ile yaptıkları Ar-Ge çalışmaları sayesinde, savunma ve havacılık sanayisinde kullanılan stratejik ürünleri, Topoloji Optimizasyonu ile üretip dışa bağımlılığı azaltarak ülke ekonomisine katkı sağlayacaklarını kaydetti. Yüksek ve ileri mühendislik yetenekleri kapsamında, Ar-Ge çalışmalarına yoğunlaşan şirketin, geliştirdiği hava araçları parçalarının yorulmalarını anlık ölçen tasarımı için uluslararası patent başvurusu da bulunuyor.